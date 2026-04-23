Esta cantante habla abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y los cambios que se han producido en su vida.

Un año después de revelar públicamente sus problemas de salud mental, la cantante, compositora y bailarina estadounidense Kehlani reflexiona sobre la conmoción que le produjo este diagnóstico. En una entrevista reciente , describe un proceso marcado por la "toma de conciencia, la terapia y una nueva forma de vivir".

Un diagnóstico que marca un punto de inflexión

En 2025, Kehlani anunció que le habían diagnosticado trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad. Esta revelación cambió profundamente su vida diaria. Explica que ponerle nombre a sus dificultades fue un paso esencial, pero que también implicó un compromiso: comprender mejor cómo funciona y adaptar su vida en consecuencia.

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Terapia, tratamiento y concienciación

Desde este diagnóstico, Kehlani ha implementado diversas formas de seguimiento, incluyendo medicación y diferentes enfoques terapéuticos. Destaca la importancia de lo que ella describe como una "caja de herramientas mentales".

Esta nueva comprensión le permite, en particular, identificar sus síntomas y desencadenantes con mayor rapidez. Poco a poco aprende a reconocer las señales de alerta de los ataques, como trastornos del sueño, fluctuaciones de energía o cambios en el comportamiento.

Aprender a vivir "de manera diferente"

Kehlani también explica que actualmente está definiendo un estilo de vida que se adapte a ella, teniendo en cuenta su salud mental. Esto implica una mejor comunicación con quienes la rodean. Anima a sus seres queridos a estar atentos a ciertas señales e intervenir si es necesario. Esta transparencia se está convirtiendo en un elemento clave de su estabilidad, permitiéndole ya no afrontar los momentos difíciles en soledad.

Un viaje marcado por momentos de ruptura

Antes de su diagnóstico, Kehlani atravesó un período particularmente intenso marcado por la ansiedad, la ira y una forma de paranoia. Describe un punto de quiebre que la impulsó a buscar ayuda. En retrospectiva, reconoce que esta etapa fue crucial: sin este episodio, tal vez no habría recibido un diagnóstico ni habría comenzado este proceso de autodescubrimiento.

Una nueva etapa en su vida y carrera.

Hoy, Kehlani continúa su carrera integrando estas nuevas realidades personales. Recientemente galardonada con un premio Grammy, también promueve un diálogo más abierto sobre la salud mental en la industria musical. Su historia subraya un mensaje fundamental: comprender la propia mente es un proceso que requiere tiempo, herramientas y apoyo.

Al compartir su experiencia, Kehlani ayuda a esclarecer el trastorno bipolar y las realidades que lo acompañan. Su trayectoria ilustra tanto la complejidad del diagnóstico como las posibilidades de crecimiento que ofrece a través de la constante autorreflexión y el desarrollo personal.