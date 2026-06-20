A sus 40 años, la modelo Irina Shayk opta por una silueta minimalista.

Léa Michel
@irinashayk / Instagram

La modelo rusa Irina Shayk sigue marcando tendencia con su estilo. Compartió en Instagram una serie de fotos minimalistas de estilo editorial, en las que destaca una prenda en particular: unos pantalones de cuero. Esta publicación confirma, una vez más, su impecable sentido de la moda.

Pantalones de cuero con detalle de trampantojo

La pieza clave de este look: unos pantalones anchos y holgados de cuero negro, de tiro bajo. Su rasgo distintivo reside en un efecto trampantojo en la cintura. La parte superior imita la cinturilla de unos vaqueros de mezclilla gris oscuro, con trabillas y detalles metálicos plateados, para luego transformarse en una suave y fluida piel mate. Este detalle, que fusiona el denim y la piel, convierte esta prenda en la estrella del conjunto.

Una estética minimalista y editorial.

Fotografiada en el balcón de un apartamento, apoyada contra una pared blanca, Irina Shayk optó por un escenario minimalista, digno de una sesión de fotos de moda. Su larga melena castaña, peinada con raya al medio, y la ausencia de artificios refuerzan esta impresión de sencillez controlada.

Fiel a la filosofía de "menos es más", deja que la prenda hable por sí sola, creando una atmósfera a la vez cruda y sofisticada. Esta publicación confirma el estatus de Irina Shayk en el mundo de la moda. Musa de numerosas marcas y habitual en las pasarelas más importantes, se ha consolidado a lo largo de los años como un icono de estilo. Su look sigue inspirando y cautivando con cada aparición.

Con estos pantalones de cuero con detalle de trampantojo y un diseño minimalista, Irina Shayk vuelve a demostrar su estilo. Al centrarse en una prenda clave y una estética depurada, prueba que en la moda, la sencillez puede ser «la forma más efectiva de audacia».

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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