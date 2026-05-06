Con un atuendo "poco convencional", esta atleta acapara todas las miradas.

Léa Michel
@eileengu / Instagram

La Gala del Met de 2026 volvió a deslumbrar con looks espectaculares, pero una invitada en particular acaparó todas las miradas este año. La esquiadora de estilo libre y campeona olímpica Eileen Gu lució una creación deslumbrante e innovadora que causó sensación en la alfombra roja.

Un vestido que "cobra vida".

La atleta chino-estadounidense no se limitó a desfilar ante los fotógrafos; transformó su presencia en una auténtica performance artística. Su vestido, diseñado por Iris van Herpen, parecía cobrar vida con sus movimientos. Mientras caminaba, delicadas burbujas se desprendían de la prenda.

Esta espectacular pieza presentaba 15.000 burbujas de vidrio meticulosamente integradas en el vestido. Según se informa, se necesitaron más de 2.550 horas de trabajo para diseñar esta prenda, que incorporaba un mecanismo oculto para producir burbujas de forma continua.

Un look que fue ampliamente aplaudido.

Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas. Muchos usuarios elogiaron la creación como "ingeniosa", "mágica" y "extraordinaria". Con esta espectacular aparición, Eileen Gu logró transformar la moda en un auténtico espectáculo en vivo.

Al optar por un vestido que era a la vez tecnológico, poético y espectacular, Eileen Gu encarnó a la perfección el espíritu de la Gala del Met. Su atuendo "fuera de lo común" no solo atrajo todas las miradas, sino que también sirvió como recordatorio de que la moda puede convertirse en un verdadero campo para la experimentación artística.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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