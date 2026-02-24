A sus 61 años, Monica Bellucci deslumbra en la alfombra roja con un icónico vestido negro.

La actriz y modelo italiana Monica Bellucci sigue cautivando al público. En los Premios BAFTA 2026 en Londres, deslumbró en la alfombra roja con un vestido negro que ya es su sello distintivo.

Un regreso notable a los BAFTA 2026

El 22 de febrero de 2026, la ceremonia de los Premios BAFTA reunió a las figuras más importantes del cine internacional en Londres. Una de las apariciones más comentadas de la noche fue la de Monica Bellucci. La actriz italiana causó sensación al desfilar por la alfombra roja con un vestido negro que recordaba a uno de sus looks más memorables de 2015.

Fiel a su estética, optó por un diseño estructurado, realzando los hombros con un escote Bardot y un escote corazón. Esta aparición marcó un regreso con fuerza en un prestigioso evento al que asistieron numerosas personalidades del cine británico e internacional.

El pequeño vestido negro, una firma atemporal

Desde el inicio de su carrera, Monica Bellucci ha cultivado un estilo reconocible: siluetas limpias, tejidos lujosos y una predilección por el negro. Para los premios BAFTA de 2026, eligió un vestido tubo de Saint Laurent. El corte entallado, con una falda ligeramente acampanada, le aportaba un sutil movimiento al conjunto. La elección del negro, un color que prefiere especialmente para ocasiones formales, refuerza esta imagen de elegancia discreta y sofisticada.

Esta no es la primera vez que la actriz opta por una silueta similar en un evento importante. En 2015, causó sensación con un vestido negro similar, confirmando su compromiso con una estética consistente a lo largo de los años.

Accesorios elegidos con precisión

Para completar su atuendo, Monica Bellucci optó por joyas excepcionales. En particular, lució un collar vintage de diamantes de Cartier, que le dio un toque de luz al conjunto. Un clutch estructurado completó el look sin restarle protagonismo al vestido. Como suele ser habitual, la actriz optó por accesorios cuidadosamente seleccionados que complementaban su atuendo. Su cabello, antes negro intenso, ahora lucía reflejos castaños que enmarcaban su rostro con naturalidad. Este look de belleza era coherente con su estilo, clásico y a la vez decidido.

Una elegancia que trasciende décadas

Monica Bellucci, que saltó a la fama en la década de 1990, ha forjado una carrera internacional que abarca el cine italiano, francés y hollywoodense. Dejó una huella imborrable en películas como "Malèna" y "Spectre". Más allá de sus papeles como actriz, su imagen sigue siendo sinónimo de cierta elegancia mediterránea.

Hoy, sigue dejando huella en la alfombra roja sin renunciar a su identidad estilística. En un mundo donde las tendencias evolucionan rápidamente, su decisión de mantenerse fiel a líneas atemporales refuerza su aura. Bajo su influencia, el minivestido negro se convierte en un auténtico manifiesto de coherencia.

En los Premios BAFTA 2026, Monica Bellucci demostró una vez más que la elegancia no entiende de edad. Al reinterpretar su icónico vestido negro, nos recordó que ciertas señas de identidad estilísticas trascienden décadas sin perder su impacto. La actriz italiana confirma su estatus como figura esencial de la alfombra roja internacional, manteniéndose fiel a sí misma y a su estética atemporal.