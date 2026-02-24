Search here...

La hija de Paul McCartney habla sobre las críticas que ha enfrentado su madre

Anaëlle G.
@stellamccartney/Instagram

La diseñadora británica Stella McCartney habla emotiva sobre las duras críticas que sufrió su madre Linda McCartney (fotógrafa, cantante y tecladista estadounidense) en la banda de rock británica “Wings” fundada por su padre Paul McCartney, revelando en un documental de Prime Video cuánto estos ataques rompieron el corazón de su madre.

La burla hirió a Linda

En "Paul McCartney: Man on the Run", Stella describe el acoso que sufrió su madre, aislada y ridiculizada por su voz durante las presentaciones en vivo. Linda, una fotógrafa talentosa sin formación musical formal, tocaba el teclado y cantaba armonías, pero los críticos a menudo la tildaban de intrusa, señalando su falta de técnica profesional. "Me rompe el corazón", confiesa Stella, quien percibió el dolor de su madre a pesar de su aparente fortaleza.

Una resiliencia que inspiró a Pablo

A pesar de los comentarios sarcásticos — "No sabe cantar, no sabe tocar" —, Linda perseveró, aportando, según Stella, una "valentía" que revitalizó a Paul tras la separación de la banda de rock británica The Beatles. La pareja, casada desde 1969 hasta la muerte de Linda en 1998, formó Wings por capricho, y Paul aún hoy defiende el "sonido especial" de su voz. Stella enfatiza cómo esta tenacidad impulsó a "un Paul que atravesaba un período de inseguridad".

Un conmovedor testimonio familiar

El documental, dirigido por la cineasta estadounidense Morgan Neville, combina material de archivo con entrevistas a Paul, Stella, Mary, James y Heather, así como a "Wings", Sean Lennon, Mick Jagger y Chrissie Hynde. La propia Linda minimizó los ataques de 1973: "Personalmente, no me preocupa". Sin embargo, Stella revela una vulnerabilidad más profunda en esta mujer que lo aceptó todo para seguir a su marido en el escenario.

Stella McCartney transforma así esta dolorosa historia en un vibrante homenaje a la fuerza maternal, demostrando que detrás de las críticas, su madre Linda McCartney dejó su huella en la historia del rock con su auténtico coraje.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
A los 56 años, Jennifer López llama la atención con un body plateado
Article suivant
A sus 61 años, Monica Bellucci deslumbra en la alfombra roja con un icónico vestido negro.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 61 años, Monica Bellucci deslumbra en la alfombra roja con un icónico vestido negro.

La actriz y modelo italiana Monica Bellucci sigue cautivando al público. En los Premios BAFTA 2026 en Londres,...

A los 56 años, Jennifer López llama la atención con un body plateado

La cantante y actriz estadounidense Jennifer López demuestra una vez más que reina en la escena pop, acumulando...

"La forma es extraña": el escultural vestido de esta actriz estadounidense genera controversia

La actriz estadounidense Chase Infiniti causó sensación recientemente en los premios BAFTA 2026 con un vestido escultural, cuya...

¿Quién es Gracie Abrams, la cantante que acaba de hacer oficial su relación con Paul Mescal?

Tomados de la mano en la alfombra roja de los BAFTA 2026, la cantautora estadounidense Gracie Abrams y...

En los premios BAFTA 2026, el vestido de esta actriz fascinó a los internautas.

En la alfombra roja de los BAFTA 2026, una figura en particular llamó la atención: la actriz británica...

Con un vestido gótico, esta modelo irlandesa cautiva la mirada.

Con un vestido rojo con acentos góticos, la presentadora, personalidad de reality show y modelo irlandesa Maura Higgins...

© 2025 The Body Optimist