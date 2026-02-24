La hija de Paul McCartney habla sobre las críticas que ha enfrentado su madre

La diseñadora británica Stella McCartney habla emotiva sobre las duras críticas que sufrió su madre Linda McCartney (fotógrafa, cantante y tecladista estadounidense) en la banda de rock británica “Wings” fundada por su padre Paul McCartney, revelando en un documental de Prime Video cuánto estos ataques rompieron el corazón de su madre.

La burla hirió a Linda

En "Paul McCartney: Man on the Run", Stella describe el acoso que sufrió su madre, aislada y ridiculizada por su voz durante las presentaciones en vivo. Linda, una fotógrafa talentosa sin formación musical formal, tocaba el teclado y cantaba armonías, pero los críticos a menudo la tildaban de intrusa, señalando su falta de técnica profesional. "Me rompe el corazón", confiesa Stella, quien percibió el dolor de su madre a pesar de su aparente fortaleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @lindalouiseeastmanmccartney

Una resiliencia que inspiró a Pablo

A pesar de los comentarios sarcásticos — "No sabe cantar, no sabe tocar" —, Linda perseveró, aportando, según Stella, una "valentía" que revitalizó a Paul tras la separación de la banda de rock británica The Beatles. La pareja, casada desde 1969 hasta la muerte de Linda en 1998, formó Wings por capricho, y Paul aún hoy defiende el "sonido especial" de su voz. Stella enfatiza cómo esta tenacidad impulsó a "un Paul que atravesaba un período de inseguridad".

Un conmovedor testimonio familiar

El documental, dirigido por la cineasta estadounidense Morgan Neville, combina material de archivo con entrevistas a Paul, Stella, Mary, James y Heather, así como a "Wings", Sean Lennon, Mick Jagger y Chrissie Hynde. La propia Linda minimizó los ataques de 1973: "Personalmente, no me preocupa". Sin embargo, Stella revela una vulnerabilidad más profunda en esta mujer que lo aceptó todo para seguir a su marido en el escenario.

Stella McCartney transforma así esta dolorosa historia en un vibrante homenaje a la fuerza maternal, demostrando que detrás de las críticas, su madre Linda McCartney dejó su huella en la historia del rock con su auténtico coraje.