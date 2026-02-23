¿Quién es Gracie Abrams, la cantante que acaba de hacer oficial su relación con Paul Mescal?

Tomados de la mano en la alfombra roja de los BAFTA 2026, la cantautora estadounidense Gracie Abrams y el actor irlandés Paul Mescal atrajeron todas las miradas. Si bien esta aparición confirmó oficialmente su relación, también destacó a un cantante cuya carrera sigue en ascenso.

Una primera aparición muy aclamada en los BAFTA 2026

El 22 de febrero de 2026, en la ceremonia de los Premios BAFTA, Gracie Abrams hizo su primera aparición pública junto a Paul Mescal, una presencia que desató reacciones inmediatas. Si bien los rumores llevaban meses circulando, la alfombra roja londinense marcó la confirmación definitiva. Sonrisas y una palpable camaradería: el dúo confirmó lo que muchos ya sospechaban. Más allá del evento social, esta aparición subraya principalmente la creciente prominencia de Gracie Abrams en el panorama internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Red Carpet Space (@redcarpetspace)

Un artista revelado a través de la escritura íntima

Nacida en 1999 en Los Ángeles, Gracie Abrams (hija del director JJ Abrams) se dio a conocer al compartir sus propias composiciones en redes sociales. Desde sus inicios, su obra se distinguió por su escritura introspectiva y sensible, centrada en las emociones, las relaciones y la vulnerabilidad.

En 2020, lanzó su primer EP, "Minor", que cosechó elogios de la crítica. Su voz suave y sus arreglos minimalistas atrajeron a un público que buscaba autenticidad. Así, se unió a una nueva generación de cantantes pop con una estética minimalista.

En 2023, confirmó su éxito con su primer álbum de estudio, "Good Riddance", producido en parte por el músico estadounidense y miembro fundador de la banda de rock "The National", Aaron Dessner. El proyecto fue elogiado por la coherencia de su sonido y la madurez de sus letras.

Reconocimiento internacional

La carrera de Gracie Abrams despegó al unirse al "Eras Tour" de Taylor Swift como telonera. Esta visibilidad le permitió llegar a un público mucho más amplio, mucho más allá de su base inicial de fans. En el escenario, impone una presencia sobria, centrada en la música y la emoción. Sus actuaciones son elogiadas con frecuencia por su sinceridad y la conexión que conecta con el público.

Hija del director JJ Abrams, ha explicado con frecuencia que quería forjar su propia carrera, sin depender de la fama familiar. Su esfuerzo y constancia parecen darle la razón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emily Cheng (@emilychengmakeup)

Una generación de artistas conectados

Gracie Abrams pertenece a una generación de artistas que crecieron con las redes sociales. Comparte fragmentos de su vida diaria, fragmentos de canciones en proceso y momentos en el estudio. Esta estrecha conexión fortalece su vínculo con su público, que se identifica con sus letras y su tono directo. Lejos de las exhibiciones espectaculares, prioriza la comunicación sencilla y personal. Su colaboración oficial con Paul Mescal es una continuación de este enfoque: un intercambio mesurado, pero con la suficiente claridad para evitar cualquier ambigüedad.

Una trayectoria en constante evolución

A sus 26 años, Gracie Abrams se ha consolidado como una de las estrellas emergentes del pop alternativo estadounidense. Entre giras internacionales, lanzamientos musicales y colaboraciones artísticas, su carrera parece destinada a la longevidad. Si bien su participación en los Premios BAFTA de 2026 oficializó su relación con Paul Mescal, Gracie Abrams no es "la pareja de Paul". Es, ante todo, una cantautora en ascenso, impulsada por letras íntimas y una sensibilidad que conecta con el público internacional.

En resumen, Gracie Abrams confirma que es mucho más que un nombre asociado a una alfombra roja: una artista de pleno derecho cuya voz sigue forjando su propio camino.