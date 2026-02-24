Search here...

"La forma es extraña": el escultural vestido de esta actriz estadounidense genera controversia

Léa Michel
@chaseinfiniti/Instagram

La actriz estadounidense Chase Infiniti causó sensación recientemente en los premios BAFTA 2026 con un vestido escultural, cuya forma fascinó tanto como desconcertó, hasta el punto de que algunos espectadores juzgaron que "la forma es extraña".

Un vestido escultural congelado en medio del vórtice

Para los premios BAFTA de este año, Chase Infiniti llegó con una creación a medida de Louis Vuitton, diseñada en colaboración con sus estilistas Wayman + Micah. El vestido, en un burdeos intenso, se ajustaba a su busto antes de abrirse en una exagerada falda de trompeta, creando un volumen ondulado que daba la impresión de que la tela se había congelado en pleno baile.

El dobladillo de este vestido, descrito como "atrapado en movimiento, en medio de un torbellino", parecía una ola rígida o una corola esculpida, muy diferente de las siluetas fluidas habituales de la alfombra roja. Con sus líneas limpias, casi arquitectónicas, la silueta evocaba tanto la alta costura como el arte contemporáneo.

Un look que ha sido aclamado… pero que está lejos de ser universalmente amado.

En la prensa de moda, el look fue aclamado como uno de los más impactantes de la alfombra roja de los BAFTA 2026, frecuentemente citado como uno de los más memorables de la noche. Sin embargo, las reacciones del público fueron más variadas: mientras muchos aplaudieron la audacia y el efecto de "vestido escultural", otros encontraron la silueta desconcertante, creyendo que el corte de la parte inferior "tenía una forma extraña" y perturbaba la armonía del cuerpo.

Este efecto de falda congelada en pleno movimiento, concebido como una ilusión dinámica, ha generado controversia: para algunos, es una idea brillante y artística; para otros, el volumen resulta demasiado rígido, casi visualmente incómodo. Esta polarización es típica de conjuntos altamente conceptuales, que provocan un «me encanta» o un «no lo entiendo».

Chase Infiniti, la nueva obsesión de la moda en la alfombra roja

Aunque el vestido pueda ser objeto de debate, algo está claro: Chase Infiniti se ha consolidado como una de las revelaciones de la moda de la temporada. Entre sus repetidas colaboraciones con Louis Vuitton y el trabajo de sus estilistas Wayman + Micah, la actriz presenta constantemente siluetas estructuradas, audaces y meticulosamente elaboradas, hasta el punto de ser aclamada como una auténtica "it girl" en la alfombra roja.

En este contexto, este vestido, con líneas que algunos consideran "extrañas", forma parte de una estrategia deliberada: hacer de cada aparición un momento memorable, incluso si eso implica desafiar las convenciones. Y en una alfombra roja a menudo llena de vestidos que ya han pasado por eso, es precisamente esta apuesta arriesgada lo que lo distingue.

