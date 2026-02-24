Search here...

A sus 37 años, Emma Stone causa sensación con un look minimalista

Léa Michel
Emma Stone cautivó recientemente la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026 con la elegancia minimalista de Louis Vuitton. Nominada por su papel en la película "Bugonia", la actriz optó por un look sencillo que causó sensación.

Un vestido negro icónico en los BAFTA

Emma Stone apareció en la 79.ª ceremonia de los Premios de Cine de la Academia Británica el 22 de febrero de 2026 en Londres, luciendo un vestido negro de Louis Vuitton hecho a medida. El vestido presentaba un escote halter que formaba una gran lágrima, manteniendo una silueta fluida y columna que se ensanchaba hasta el suelo. La espalda abierta realzaba esta discreta sensualidad, mientras que la tela sedosa enfatizaba un estilo de "lujo discreto", sin adornos superfluos.

Accesorios minimalistas y look de belleza.

La actriz completó su look con sandalias Jimmy Choo Minny con tacones de aguja, pendientes minimalistas de Louis Vuitton y una pulsera de diamantes. Su cabello lució un recogido suelto con algunos mechones que enmarcaban el rostro, y su maquillaje se limitó a delineador negro y sombra de ojos rosa empolvado de Nina Park y Mara Roszak. Esta elección contrastó con los atuendos más extravagantes de la alfombra roja, demostrando el poder del "menos es más".

Emma Stone, dos veces ganadora del Óscar ("La La Land", "Poor Things"), reafirma su estatus como icono de la moda. Su sexta nominación al BAFTA (Mejor Actriz por "Bugonia" de Yorgos Lanthimos) viene acompañada de un estilo que ya inspira las tendencias de primavera: cortes arquitectónicos y negros intensos. Este look encarna la evolución de la alfombra roja hacia una elegancia madura y segura.

