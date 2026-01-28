Search here...

A sus 51 años, Penélope Cruz sorprende con un corte de pelo corto

Léa Michel
@penelopecruzgr/Instagram

La actriz, modelo y diseñadora española Penélope Cruz causó recientemente sensación en el desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Chanel, celebrado durante la Semana de la Moda de París (del 20 al 25 de enero).

Un look claramente parisino

Conocida por sus largos rizos retro que evocan Hollywood, Penélope Cruz sorprendió a todos con un corte de pelo corto: un "lob despeinado", un bob suave y ondulado que le roza los hombros. Embajadora oficial de Chanel desde 2018, Penélope Cruz no podría haber soñado con un mejor momento para lucir este nuevo peinado.

Su nuevo corte bob, ligeramente despeinado y con flequillo lateral, evoca el encanto natural de las parisinas. Para completar el look, la actriz lució un vestido negro de punto abierto de Chanel, combinado con un cárdigan a juego ligeramente abierto. Su estilo se vio realzado por refinados detalles de esmeraldas y diamantes, pendientes con diseños gráficos y discretos accesorios negros: un mini clutch y zapatos de tacón cuadrado.

Un icono leal

Esta no es la primera vez que la estrella de "Volver" deslumbra en la alfombra roja gracias a la casa de moda francesa. El año pasado, Penélope Cruz cautivó en los Oscar con un angelical vestido blanco inspirado en un diseño de Chanel de 1992. Ya sea reinterpretando el traje de tweed o reinventando los clásicos, Penélope Cruz encarna a la perfección la elegancia atemporal de Chanel.

En una entrevista con ELLE US , explicó que ya no le teme a las preguntas sobre su edad: «Es un momento hermoso, un momento de celebración y gratitud». Con este nuevo corte de pelo más corto, Penélope demuestra que, a cualquier edad, el cambio puede ser una forma de libertad.

En resumen, combinando madurez y modernidad, Penélope Cruz ha regresado con fuerza al mundo de la moda. Al adoptar un bob suave y fluido, ofrece una hermosa lección de confianza y estilo: a veces, un simple corte de tijera basta para redefinir un look por completo.

