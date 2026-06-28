A sus 52 años, Penélope Cruz sorprende con un vestido azul pastel.

La actriz española Penélope Cruz causó sensación en la alfombra roja del estreno en Los Ángeles de su nueva película, "The Invite". Para la ocasión, cambió sus habituales vestidos negros por un diseño azul pastel. Un cambio de estilo radiante que no pasó desapercibido.

Un vestido azul pastel

Para esta noche, Penélope Cruz lució un vestido hecho a medida en un delicado azul pálido. Esta elección de color resultó aún más llamativa, dado que la actriz suele optar por el negro en la alfombra roja. Este suave tono veraniego aportó una frescura muy bienvenida, perfectamente acorde con el ambiente de este estreno. Delicados apliques que simulaban confeti adornaban el escote y la cintura, añadiendo un toque de refinamiento al conjunto. Más allá de su color, el vestido se distinguió por su meticulosa confección. Un panel plisado, con efecto pluma, envolvía la falda, aportando textura y movimiento a la silueta.

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Una aparición junto a Olivia Wilde

Esta aparición formó parte de la promoción de la película "The Invite". En la alfombra roja, Penélope Cruz posó junto a su coprotagonista, la actriz, productora, directora y guionista irlandesa-estadounidense Olivia Wilde, formando una pareja elegante y afectuosa. Fue una oportunidad para que ambas mujeres compartieran este momento especial relacionado con el estreno de su película, bajo la atenta mirada de los fotógrafos.

Con este vestido azul pastel de Chanel, Penélope Cruz luce un estilo a la vez delicado y elegante. Al alejarse de sus habituales atuendos negros, la actriz demuestra que aún guarda muchas sorpresas. Como era de esperar, esto encanta a sus fans, quienes quedan cautivados por este luminoso look en tonos pastel.