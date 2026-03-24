A sus 51 años, Drew Barrymore habla abiertamente sobre su experiencia con las aplicaciones de citas.

La actriz, productora, autora, directora, presentadora de televisión y empresaria estadounidense Drew Barrymore habla con humor sobre su experiencia con las aplicaciones de citas, revelando una anécdota durante su programa de televisión.

Una reacción inesperada, pero constructiva.

Durante un episodio reciente de The Drew Barrymore Show , la actriz contó que le pidió a su audiencia su opinión sobre su biografía de Tinder. Especificó que no buscaba matrimonio ni hijos —ya era madre de dos hijas, Olive y Frankie, y se había casado tres veces—, pues creía que así liberaba a los hombres de una "baja presión". Un espectador levantó la mano y comentó: "Lo siento, eso es realmente desagradable. Me hace parecer cerrada, rígida, ¡y yo saldría corriendo!".

Completamente sorprendida, Drew Barrymore exclamó: «¡Pero si solo quería liberarlos!». Al día siguiente, actualizó su biografía, reconociendo el valor de los comentarios «desde la perspectiva de un hombre heterosexual», muy alejado de su círculo habitual de amigos homosexuales. «Me encantó su franqueza», añadió, enfatizando que esta retroalimentación sincera la ayudó a comunicarse con mayor eficacia.

Lección aprendida: menos es más

Drew Barrymore extrae una sencilla conclusión: «En una aplicación de citas, lo mejor es decir lo menos posible. Nunca ganarás nada siendo demasiado directa o demasiado vaga; mejor evitarlo». Esta filosofía refleja su actitud relajada ante las citas a los 51 años, tras matrimonios anteriores y reveses como ser ignorada o temer peligro en la primera cita.

En resumen, Drew Barrymore transforma las críticas en una lección positiva, demostrando que, a sus 51 años, aborda las citas con ligereza y modestia. Su autenticidad es inspiradora: atreverse a pedir opiniones y adaptarse sin resentimiento sigue siendo la clave para una vida amorosa plena.