Millie Bobby Brown habla abiertamente sobre la adopción que cambió su vida con Jake Bongiovi.

La actriz, productora y empresaria británica Millie Bobby Brown ha accedido a compartir una parte más íntima de su vida. Recientemente, recordó su experiencia de adopción, que considera la realización de un sueño de infancia, junto a su esposo, el modelo y actor estadounidense Jake Bongiovi.

Una rara declaración pública sobre su vida familiar.

Conocida por su papel de Eleven en la exitosa serie "Stranger Things" y por sus interpretaciones en "Enola Holmes", Millie Bobby Brown aprovechó una aparición en los medios para compartir algunas reflexiones personales. Habló en el programa "Not Gonna Lie ", presentado por Kylie Kelce. Durante la entrevista, habló con franqueza sobre la llegada de su hija y los planes familiares que ella y su esposo tienen para el futuro. Esto representó una inusual ruptura con la discreción habitual de la pareja, ya que son particularmente cuidadosos con su vida privada.

La adopción, un sueño de la infancia

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue su relato sobre su proceso de adopción. Millie Bobby Brown explicó que este compromiso surgió de un sueño de infancia que había atesorado desde muy pequeña. "Siempre, siempre quise adoptar", le confió a Kylie Kelce. La joven habló con emoción sobre sus recuerdos de infancia: "Siempre formó parte de mis sueños de niña. Cada vez que estaba en casa, alrededor de los cinco o seis años, mis padres me decían: 'Tenías tus muñecas'. Todas eran adoptadas. Yo nunca tuve ninguna. Y nunca fingí estar embarazada". Este testimonio revela la naturaleza profundamente personal de su decisión.

La llegada de su hija en el verano de 2025.

Fue durante el verano de 2025 cuando Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su hija. Un hito importante en la vida de la joven pareja, que se había casado apenas unos meses antes. La llegada de la niña, celebrada con discreción, marcó un punto de inflexión para la estrella, quien, con tan solo unos años, está viviendo experiencias propias de mujeres mayores: una carrera internacional, el matrimonio y la maternidad. Es una trayectoria singular que ella abraza plenamente, tomando decisiones que reflejan quién es.

El deseo de algún día llevar un niño en brazos

Si bien Millie Bobby Brown vio cumplido su primer sueño a través de la adopción, no descarta la posibilidad de tener hijos biológicos algún día. Durante la entrevista, la actriz explicó que ampliar su familia sigue formando parte de sus planes, sin renunciar a su decisión de adoptar. "No es que no quiera. Espero que suceda algún día", confesó. Antes de añadir una declaración particularmente impactante: "La adopción es amor, la adopción es para siempre". Una forma de recordar a todos que ambos caminos no son mutuamente excluyentes, sino que, por el contrario, pueden coexistir en el mismo camino familiar.

Un proyecto que lleva mucho tiempo gestándose.

La llegada de su hija no fue una decisión impulsiva. Millie Bobby Brown explicó que investigó a fondo antes de embarcarse en esta aventura con Jake Bongiovi. La actriz se basó especialmente en sus estudios de trabajo social, que cursó paralelamente a su carrera como actriz. "Me encantó el aspecto de la adopción en mis cursos de trabajo social; era muy importante y significativo. También aprendí lo que implicaba hablando con madres biológicas y leyendo mucho sobre sus experiencias", explicó.

La actriz también recalcó que la adopción fue una decisión que tomó en conjunto con su esposo, Jake Bongiovi. "Mi esposo y yo nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre esta historia y lo que representa este proceso. Y luego, nos lanzamos", confesó.

Al compartir su experiencia de adopción con una sinceridad excepcional, Millie Bobby Brown ofrece un testimonio personal que trasciende la mera cobertura mediática. Un testimonio que nos recuerda, como ella misma resume acertadamente, que "la adopción es amor, la adopción es para siempre".