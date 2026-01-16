"Las mujeres están engordando": su comentario sobre el cuerpo de una actriz genera indignación en internet

Un comentario viral sobre el cuerpo de la actriz estadounidense Elle Fanning en los Globos de Oro de 2026 ha reavivado el debate sobre la gordofobia, la humillación corporal y los injustos estándares de belleza impuestos a las mujeres. En un video de la actriz, un internauta escribió: "Las mujeres están engordando", lo que desató una ola de indignación en línea.

Un comentario que incendió Internet

Muchos usuarios reaccionaron de inmediato, ridiculizando al autor del mensaje y denunciando la crueldad injustificada dirigida al cuerpo de una mujer. Algunos respondieron con comentarios mordaces como "¿Tus muslos de pollo publicaron esto?" , lo que resalta la ironía del crítico que se atreve a juzgar la apariencia de otra persona.

Otros escribieron : «Los hombres se están volviendo más pequeños», volviendo el estigma hacia quienes comentan sobre el cuerpo de las mujeres como si fuera un tema público legítimo. Esta inversión de postura pone de relieve lo hirientes que pueden ser los comentarios sobre la apariencia física.

Las mujeres cada vez son más grandes. pic.twitter.com/km2A5Zg63e — José 🕊️ (@CaudilloXIV) 13 de enero de 2026

Estándares de belleza profundamente injustos

Esta controversia ilustra principalmente cómo persisten los injustos estándares de belleza para las mujeres. Constantemente se las evalúa, juzga y comenta sobre su peso, figura o edad, a menudo mucho más que sobre su talento o trabajo. Las redes sociales amplifican este fenómeno al brindar una plataforma para críticos anónimos que se sienten con derecho a comentar cada detalle del cuerpo femenino.

Además de perpetuar una imagen irreal del cuerpo "ideal", estos estándares generan una presión constante: no engordar, no envejecer, no cambiar. Este tipo de comentario —"Las mujeres están engordando" — reduce a las mujeres a su apariencia, como si su valor dependiera de un número en la báscula o de una talla de ropa.

Cuando Internet responde y se defiende

Este comentario causó indignación, en parte porque un gran número de internautas se niegan a dejar este tipo de declaraciones sin respuesta. Las irónicas respuestas y críticas al mensaje demuestran una creciente conciencia: ya no es aceptable tratar los cuerpos de las mujeres como objetos de constante juicio público.

En este tipo de controversia, las redes sociales se convierten en un espacio de solidaridad, donde muchos defienden a la persona afectada y denuncian la doble moral. Es un recordatorio de que los cuerpos cambian, que todo tipo de cuerpo merece respeto y que ningún extraño tras una pantalla tiene derecho a decretar quién es "demasiado" esto o "no lo suficiente" aquello.

La controversia en torno a este comentario sobre Elle Fanning demuestra cómo una sola frase puede encapsular todo un sistema de normas injustas impuestas a las mujeres. Al reducir a una actriz a "Las mujeres están engordando", la internauta revela la violencia normalizada en la percepción del cuerpo femenino. Sin embargo, las reacciones de indignación indican un cambio: cada vez más personas rechazan estas exigencias y denuncian la humillación corporal.