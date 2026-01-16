Search here...

"Parece de 20": Esta cantante celebra su cumpleaños número 30 con estilo

Léa Michel
Jennie Kim, ícono mundial del K-pop y miembro del grupo femenino de K-pop BLACKPINK, acaba de alcanzar un hito: su cumpleaños número 30, que celebró el 16 de enero de 2026. Conocida por su estilo único y su carisma irresistible, la cantante marcó el evento con un toque de humor y refinamiento, fiel a su imagen.

Una artista en la cima de su carrera

En Instagram, Jennie compartió un video corto inspirado en una tendencia viral: una vela encendida como un cigarrillo, un lindo pastel decorado con Cinnamoroll, un personaje muy querido de Sanrio, todo al ritmo de la famosa canción "Feeling Good". Un guiño lúdico a la libertad que ella representa.

Esta celebración llega en un momento especialmente fructífero para Jennie. En medio de su gira mundial Deadline con BLACKPINK, cuyo concierto final tendrá lugar el 26 de enero en Hong Kong, continúa cosechando éxitos. En los Golden Disc Awards de 2025, triunfó, ganando cuatro premios, incluyendo el prestigioso título de Artista del Año. Y 2026 se presenta igual de prometedor: el grupo está preparando el lanzamiento de su miniálbum "Deadline", programado para el 27 de febrero. Jennie parece combinar madurez y creatividad, consolidando su estatus como un ícono global más allá de las fronteras del K-pop.

Una elegancia natural y atemporal

A través de su publicación de cumpleaños, Jennie ofrece un vistazo poco común a su personalidad fuera del foco de atención. Sus fans elogiaron este momento íntimo, destacando cómo la joven irradia confianza y serenidad. "Parece de 20", comentaron algunos usuarios, encantados con su gracia natural. Jennie demuestra así que a los 30, la plenitud no se mide por números, sino por la libertad de ser uno mismo, cultivar las propias pasiones y avanzar con confianza y autenticidad.

Entre éxitos internacionales, nuevos proyectos musicales y una emotiva celebración de cumpleaños, Jennie Kim entra en su tercera década con buen pie. Más que nunca, encarna a una generación de artistas de espíritu libre, elegantes y visionarios que redefinen los códigos de la fama sin dejar de ser fieles a sí mismos.

