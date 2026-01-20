Search here...

A sus 60 años, la figura de Elizabeth Hurley en las Maldivas es cautivadora

Julia P.
@elizabethhurley1/Instagram

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley compartió recientemente varias fotografías en Instagram de su estancia en Maldivas, donde disfrutó de un entorno paradisíaco para comenzar el año 2026.

Una escapada soleada y llena de serenidad.

En esta publicación, Elizabeth Hurley aparece relajada y sonriente, disfrutando de la naturaleza circundante y de momentos de calma entre aguas turquesas y arena fina. Acompañó las imágenes con un mensaje lleno de gratitud: "¡Dios mío...! ¡Me encantan las Maldivas! Tuve la suerte de ser una de las primeras huéspedes en esta nueva isla privada. Aterrizamos en hidroavión directamente en nuestro embarcadero privado: una estancia inolvidable, gracias a un equipo increíble. ¡Qué hermosa manera de empezar el 2026!". Según sus fans, Elizabeth Hurley irradia una serenidad y una vitalidad inspiradoras.

Reacciones de admiración de los usuarios de Internet

Los comentarios en la publicación se multiplicaron: "Sigue tan radiante y elegante como siempre", "Parece que el tiempo no la domina", "Una energía y una sonrisa que inspiran alegría". Otros elogiaron su "actitud positiva y cariñosa", señalando que Elizabeth Hurley encarna una visión saludable del bienestar: la de una mujer plena, radiante y fiel a sí misma.

Un comienzo de año prometedor

Acompañada de su hijo Damian, la actriz compartió varias fotos de esta escapada idílica, llena de relajación y tiempo en familia. Aunque su pareja, Billy Ray Cyrus, no aparece en las fotos, comentó y le dio "me gusta" a la publicación, una sutil muestra de apoyo.

Elizabeth Hurley demuestra una vez más que la elegancia y la naturalidad van de la mano con la confianza y la alegría de vivir. La estrella británica comienza el nuevo año encarnando el equilibrio perfecto entre autenticidad y gratitud. Un comienzo de 2026 soleado y sereno.



Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
