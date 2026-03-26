Zendaya sorprende con un maquillaje intenso y un vestido muy teatral.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

La actriz estadounidense Zendaya acaparó todas las miradas en el estreno parisino de la película "The Drama". Al caminar por la alfombra roja junto al actor Robert Pattinson, deslumbró con un impactante look que combinaba un maquillaje dramático con una silueta impactante. Esta elección estética, en perfecta sintonía con la temática de la película, confirma su estatus de icono de la moda, muy seguida por los observadores de la escena cultural internacional.

Una aparición impactante en la alfombra roja parisina

Celebrado en París, el estreno de la película "The Drama" atrajo a una gran multitud de fans deseosos de ver a los dos actores. El ambiente se animó rápidamente, con el público blandiendo teléfonos y cámaras para capturar su aparición. Zendaya, una habitual de la alfombra roja, destacó con un elegante vestido blanco de corte teatral, concebido como una interpretación contemporánea del tema de la boda, central en la trama de la película.

El vestido que lució la actriz era de una marca de lujo y fue diseñado por el director artístico Nicolas Ghesquière, una figura clave de la moda contemporánea. Este vestido estructurado, inspirado en la estética nupcial, formaba parte de una propuesta artística acorde con la promoción de la película "El Drama". Su maquillaje intenso, caracterizado por unos ojos fuertemente definidos y una tez impecable, completaba una presentación visual particularmente elaborada.

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"El Drama", una historia que combina romance y tensión psicológica.

En "The Drama", dirigida por Kristoffer Borgli, Zendaya y Robert Pattinson interpretan a una pareja a punto de casarse cuya relación se ve alterada por la revelación de un secreto a pocos días de la ceremonia. La película explora las tensiones emocionales que rodean el compromiso y retrata dinámicas de pareja complejas, combinando romance y suspense psicológico.

A través de sus elecciones estilísticas y su capacidad para encarnar diversos papeles, Zendaya reafirma su influencia tanto en la industria cinematográfica como en el mundo de la moda. Esta aparición en París ilustra la creciente atención que se presta a la coherencia visual entre la promoción y la narrativa, una estrategia ya común en las producciones internacionales.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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