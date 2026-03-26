"No me siento guapa": Drew Barrymore habla sobre los cambios asociados a la perimenopausia.

Léa Michel
@drewbarrymore / Instagram

La actriz, productora, autora, directora, presentadora de televisión y empresaria estadounidense Drew Barrymore compartió recientemente un momento sincero sobre la perimenopausia, una etapa natural que precede a la menopausia y que suele estar marcada por importantes cambios hormonales. Durante un episodio de su programa de entrevistas , explicó que está atravesando "un período de cambios físicos y emocionales".

Un relato sincero de un período del que todavía se habla poco.

Drew Barrymore admite experimentar cambios de humor y malestar físico relacionados con esta transición hormonal. Declara : "No me siento guapa, mis hormonas me están jugando una mala pasada, nada tiene sentido, estoy irritable, tengo el estómago hinchado y estoy emocionalmente inestable", mencionando en particular una sensación de hinchazón y desorientación ante estos cambios.

La perimenopausia es la fase durante la cual el cuerpo comienza gradualmente la transición hacia la menopausia, marcando el final del ciclo reproductivo. Este periodo puede ir acompañado de diversos síntomas, como fluctuaciones hormonales, mayor fatiga o cambios emocionales.

Una declaración que ayuda a abrir el debate.

Drew Barrymore siempre ha abordado estos temas con transparencia, con la esperanza de fomentar un diálogo más abierto sobre la salud de la mujer. Explica que compartir sus experiencias ayuda a normalizar estos temas, a menudo ignorados y poco tratados.

Ella señala que estos cambios pueden ser sorprendentes, especialmente cuando el ciclo menstrual se altera inesperadamente después de varios meses de ausencia. Estos cambios forman parte de los procesos naturales del cuerpo, aunque a veces puedan resultar inquietantes. Al hablar con franqueza sobre sus experiencias, Drew Barrymore contribuye a visibilizar realidades que aún no están suficientemente representadas en los medios.

Una mejor comprensión de las transformaciones corporales

La declaración pública de Drew Barrymore refleja un creciente interés por concienciar sobre los retos de la perimenopausia. Cada vez más figuras públicas comparten sus experiencias para promover una mejor comprensión de esta etapa de la vida.

Al expresar sus sentimientos con palabras, Drew Barrymore contribuye a un debate más amplio sobre el bienestar y la aceptación de los cambios propios de la edad. Su historia nos recuerda que estas transformaciones afectan a muchas mujeres y que es fundamental poder hablar de ellas con libertad, sin tabúes ni prejuicios.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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