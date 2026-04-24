Hailey Bieber deslumbra en la alfombra roja con un vestido de encaje gris brillante.

En la gala TIME100, un evento de gran repercusión organizado por la revista Time para homenajear a las 100 personas más influyentes del mundo, la modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber acaparó todas las miradas. Su deslumbrante vestido gris de encaje destacó por su elegancia y su toque decididamente moderno.

Un vestido que es a la vez transparente y deslumbrante.

Hailey Bieber deslumbró en la alfombra roja de la Gala TIME100 con un atuendo sofisticado que acaparó todas las miradas. Para la ocasión, lució un vestido gris de encaje con un sutil brillo que jugaba con la transparencia y la luz. Los detalles de encaje añadían una delicada textura, mientras que los reflejos de la tela captaban la luz con cada movimiento.

Un look minimalista y sofisticado.

La elección de accesorios y maquillaje realzó las líneas depuradas del conjunto. Un peinado suave y un maquillaje sutil permitieron que el vestido fuera el protagonista. Esta elección estética refleja una tendencia actual que favorece las siluetas discretas pero sofisticadas, donde cada detalle cuenta.

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Un icono de estilo en la alfombra roja

Conocida por sus apariciones en el mundo de la moda, que dan mucho que hablar, Hailey Bieber reafirma una vez más su estatus como una figura clave en el panorama de la moda contemporánea. Sus elecciones de vestuario, a veces atrevidas y siempre impecables, marcan las tendencias que se ven en la alfombra roja y más allá.

Con este deslumbrante vestido gris de encaje, Hailey Bieber hizo una aparición elegante e impactante en la Gala TIME100. El atuendo ilustra a la perfección la combinación de minimalismo, sofisticación e impacto visual.