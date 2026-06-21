"¿Por qué esperar a tener abdominales?": nos anima a vestirnos con libertad este verano.

Si bien las sofocantes temperaturas del verano nos obligan a usar ropa más ligera y mostrar más piel, para algunas mujeres exhibir su figura sigue siendo "un privilegio". Impulsadas por el ideal de "cuerpo de verano", que no es más que otra invención de la gordofobia, muchas mujeres se sienten excluidas de los tops cortos simplemente por tener michelines y una figura más curvilínea.

Un recordatorio esencial sobre la "aceptación corporal" antes del verano.

Las mujeres sueñan con un mundo donde puedan usar faldas sin preocuparse por la celulitis y lucir tops cortos incluso con un poco de barriga. En su mundo ideal, no tendrían que adaptar sus atuendos a su figura y podrían ponerse el primer top corto que vieran sin pedir permiso. Pasearían por las calles con el abdomen al descubierto, los muslos expuestos y las curvas libres de mangas y telas oscuras.

Sin embargo, en esta era del "cuerpo de verano" y los titulares moralizantes que nos instan a "tonificar nuestras figuras" para poder lucir vestidos ajustados y blusas escotadas, no es más que una utopía lejana. Es un escenario idílico que quizás nunca se materialice. Cada verano, el estribillo es el mismo: hay que adelgazar y "adelgazar la cintura" para merecer faldas con aberturas, tops cortos sujetos con un par de tiras y las prendas más de moda de la temporada. Tan implacable e incesante como un éxito veraniego que se repite sin cesar, condena a los cuerpos que se niegan a someterse a esta metamorfosis estival.

Esta presión por estar delgada, disfrazada de buena voluntad y argumentos de bienestar, afecta la autoestima de quienes conservan sus cuerpos intactos. Según una encuesta de IFOP, el 60% de las mujeres afirma tener una imagen corporal negativa al acercarse el verano. Mientras algunas se esfuerzan al máximo en el gimnasio y se privan de comida rápida con la esperanza de ajustarse a un ideal, otras abogan por un boicot con estilo a estas imposiciones. Esta es, sin duda, la postura positiva de la creadora de contenido Tess Ryfa (@rosabohneur), quien nos recuerda que todos los cuerpos son válidos en el mundo de la moda y que estos tabúes solo existen en nuestra mente.

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Mostrar el abdomen aunque no se ajuste a los estándares

En un vídeo que muchos consideran «valiente» o «atrevido», la joven, dedicada a liberarnos de los cánones de belleza, lo deja bien claro: sí, puedes llevar shorts de tiro bajo y tops cortos aunque no tengas la figura de Emily Ratajkowski. Un rayo de luz que ilumina nuestras redes sociales y que pone en entredicho los viejos principios estéticos, trabaja por la autoaceptación y quiere convertirla en un movimiento universal.

Se acabó lo de obligarnos a usar ropa que no nos deja respirar con la excusa de que nuestro físico es inaceptable para la sociedad o no está lo suficientemente tonificado. Es hora de liberar nuestros vientres de tops holgados y cremalleras que nos aprietan. Y Tess Ryfa (@rosabohneur) nos muestra el camino, con su vientre que se balancea ante nuestros ojos y su andar que proclama a viva voz : «Me da igual lo que piensen los demás».

Con un atuendo color chocolate que desafía la modestia impuesta a las figuras con curvas, la efervescente Tess Ryfa (@rosabohneur) se pasea entre los puestos con una naturalidad inspiradora. Si bien las publicaciones en redes sociales a menudo nos hacen creer en la perfección al presumir de vientres esculpidos y abdominales definidos, esta nos invita a ser nosotras mismas.

Una imagen que aumenta la autoestima y tranquiliza a las mujeres.

Debajo del video de Tess Ryfa (@rosabohneur), los comentarios están llenos de cariño, y los internautas le agradecen como si les hubiera salvado el verano. "No te pierdas ni un solo momento de sol por una pancita". "Es que ni siquiera vi tu pancita, solo vi lo lindo que era tu atuendo". "En la pancita se guarda el amor y la belleza". "Necesitaba ver esto para mis vacaciones en la playa el próximo mes". Los mensajes que se dejan debajo de este video, que se siente como una valiosa lección en la era de la obsesión por la delgadez, son todos de agradecimiento.

Algunas mujeres aplauden esta representación, aún poco común en el mundo digital, mientras que otras evocan el mito del vientre plano y confirman, por experiencia propia, que los abdominales desaparecen tras unos cuantos bocados. Lo que presenciamos es una auténtica muestra de sororidad y solidaridad.

La creadora de contenido Tess Ryfa (@rosabohneur), un ejemplo vivo de amor propio, está normalizando lo que el público general aún considera "excepcional" o "heroico". Ya sea que tengas un abdomen firme o flexible, tienes derecho a usar blusas que dejen al descubierto tu abdomen.