"La gente me dice que estoy demasiado gorda": criticada por su peso, denuncia la presión que se ejerce sobre las mujeres.

Lamentablemente, los comentarios sobre la apariencia física son constantes, sobre todo en las redes sociales. Algunas mujeres se niegan a que estas observaciones definan su valía. Esta es la postura de Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), creadora de contenido y modelo de tallas grandes, quien responde con humor y seguridad a quienes atacan su aspecto.

Una respuesta que pone a los críticos en su sitio.

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) no está dispuesta a que los internautas le dicten cómo debe verse a sí misma. En un vídeo reciente publicado en Instagram, responde a sus críticos, explicando que prefiere centrar su energía en valorarse a sí misma en lugar de escribir mensajes de odio. Con un toque de ironía, da la vuelta a la tortilla: el verdadero problema no es su cuerpo, sino quienes sienten la necesidad de juzgar el de los demás, a menudo escondiéndose tras una pantalla. Para recalcar su punto, incluso incluye una referencia a una canción de Sabrina Carpenter, guiñándoles un ojo a sus detractores.

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Demandas imposibles de cumplir

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) pone de relieve una realidad que muchas mujeres, lamentablemente, conocen muy bien. Cree que las críticas no desaparecerían aunque cambiara su apariencia. Según ella, quienes buscan juzgar siempre encontrarían un nuevo pretexto para comentar sobre su físico. Esta observación subraya la presión constante que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Independientemente de su tipo de cuerpo, figura o estilo, los comentarios parecen no tener fin. Esta observación nos recuerda que el problema reside más en cómo se percibe a las mujeres que en su apariencia.

Un poderoso mensaje para las mujeres de talla grande o con sobrepeso.

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) también envió un mensaje de apoyo a otras creadoras de contenido de tallas grandes. Las animó a no dejar que los comentarios negativos minaran su confianza y les recordó que estos ataques suelen revelar más sobre quienes los cometen que sobre las personas a las que atacan. Al aceptar plenamente su imagen, demostró que es posible responder a las críticas sin perder el buen humor ni comprometer la autenticidad.

La aceptación del propio cuerpo sigue cambiando mentalidades.

La trayectoria de Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) ilustra los desafíos que enfrentan muchas mujeres expuestas en las redes sociales. A pesar de los juicios, el movimiento de positividad corporal continúa abogando por una representación más inclusiva de los cuerpos y una visión más compasiva de la belleza.

Al mostrar confianza en sí misma y negarse a conformarse con las expectativas ajenas, Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) está contribuyendo a cambiar mentalidades. Su mensaje es sencillo: el valor de una mujer no depende ni de un número en la báscula ni de las opiniones de los usuarios de internet. Este mensaje resuena en un número creciente de personas que buscan una imagen de sí mismas más libre y positiva.