Considerada "demasiado musculosa para ser mujer", exhibe con orgullo su figura atlética.

positividad corporal
Julia P.
@fitzcourtknee / TikTok

En TikTok, muestra con orgullo su físico tonificado, sin importarle las críticas. La creadora de contenido Courtney Crawley (@fitzcourtknee) comparte regularmente videos donde exhibe su musculatura, resultado de un entrenamiento constante. Si bien algunos usuarios la juzgan por ser "demasiado musculosa para una mujer", ella responde con orgullo y confianza, generando un debate sobre los estándares impuestos a las mujeres.

Vídeos que están generando reacciones

En sus publicaciones de TikTok, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) se graba en el gimnasio o posa para lucir su físico atlético. Las reacciones son variadas. Por un lado, los comentarios de desaprobación sugieren que es "demasiado musculosa para ser mujer". Por otro, muchos usuarios aplauden su actitud: "Me encanta, es refrescante ver mujeres con músculos", se lee en uno de los mensajes de apoyo.

@fitzcourtknee 😛 ♬ sonido original - leilani

Una respuesta segura

En lugar de desanimarse, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) elige mostrar con orgullo su físico. Para ella, la fuerza y la musculatura son perfectamente compatibles con la feminidad. Estudiante y aficionada al deporte, comparte abiertamente cómo el ejercicio ha transformado su bienestar, tanto físico como mental. Este mensaje positivo resuena en su comunidad y las anima a superar las ideas preconcebidas sobre cómo debería ser una figura "femenina".

@fitzcourtknee no compito con nadie más que conmigo misma 😛 #gymtok #gymgirl ♬ Foreign (Kodiene Mixx) - Kodiene! & kugakrewceo & Esi Ann

El "fenómeno" de las mujeres musculosas

Su caso forma parte de una tendencia más amplia, a veces denominada "mamá musculosa", que surgió en las redes sociales a principios de la década de 2020. Este movimiento celebra a las mujeres musculosas y la práctica del culturismo, rompiendo con los cánones de belleza centrados durante mucho tiempo en la delgadez. Cada vez más, las mujeres reivindican su derecho a ser fuertes y visibles, contribuyendo a una representación más diversa en la pantalla.

Al exhibir con seguridad su físico atlético, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) contribuye, a su manera, a cambiar las actitudes. Ante los prejuicios, responde con confianza y orgullo, recordando a todos que no hay una sola forma de ser mujer. Este mensaje de autoafirmación, más allá de las críticas, está teniendo una creciente acogida.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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