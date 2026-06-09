Tras ser criticada por su apariencia, esta mujer comparte un poderoso mensaje.

positividad corporal
Anaëlle G.
@whatlauraloves / Instagram

La creadora de contenido británica conocida como @whatlauraloves publicó recientemente un video en Instagram acompañado de un mensaje particularmente inspirador. Ante los numerosos comentarios no solicitados sobre su apariencia, la joven ofrece una poderosa reflexión sobre la imagen corporal y la autoaceptación. Este mensaje de aceptación corporal caló hondo en su comunidad y nos anima a reconsiderar nuestra percepción del cuerpo ajeno.

Una observación sobre los comentarios no solicitados

Con un toque de humor, Laura comienza con una observación lúcida: señalar una parte del cuerpo de alguien es, paradójicamente, admitir que lo estabas mirando fijamente. «Nada dice "Te estaba mirando" como un comentario sobre el cuerpo de otra persona», bromea. La diseñadora admite haber recibido muchos comentarios de este tipo en los últimos años, oscilando entre la diversión y la incomprensión ante esta necesidad que algunas personas tienen de comentar sobre la apariencia de los demás.

Una relación transformada con el cuerpo

Laura explica entonces cómo su perspectiva sobre su propio cuerpo ha cambiado profundamente. Tras varias largas estancias en el hospital, algo se transformó en ella: dejó de sentir ansiedad por su aspecto y alcanzó una completa serenidad. Ahora, ve su cuerpo principalmente como un aliado, que «hace todo lo posible por mantenerla viva, respirando y disfrutando de la vida un día más». Esta perspectiva sitúa la salud y la gratitud en el centro, lejos de los juicios estéticos.

Un mensaje universal y liberador.

Para la diseñadora, la observación es simple: «Los cuerpos son solo cuerpos. Se mueven, se doblan, existen». Nos recuerda que, ante un cuerpo que nos incomoda, todos tenemos una opción: aceptar esta realidad como parte integral de la experiencia humana o simplemente seguir adelante. Concluye que señalar la apariencia física de alguien revela mucho más sobre el observador que sobre la persona que simplemente existe. Un mensaje sorprendentemente acertado, elogiado por muchos en internet.

A través de este emotivo testimonio, @whatlauraloves nos recuerda la importancia de la bondad y la autoaceptación. Un mensaje poderoso y liberador que invita a todos a ser más amables con su propio cuerpo y con el de los demás.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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