"Este año, me elijo a mí mismo": el propósito que está apareciendo por todas partes en 2026

Tres palabras, una promesa y un soplo de aire fresco para empezar el año. Si has navegado por las redes sociales a principios de enero de 2026, sin duda te la has encontrado. La frase «Este año, me elijo a mí mismo» ha surgido como un mantra, compartido por personas cansadas de conformarse, de pasar desapercibidas o de sobreadaptarse.
Resoluciones que finalmente miran hacia dentro
Los propósitos de Año Nuevo han sido durante mucho tiempo sinónimo de control y rendimiento. El cuerpo necesitaba ser corregido, transformado. El calendario, repleto. El éxito, medido en números. En 2026, la tendencia se está revirtiendo lenta pero seguramente. Los compromisos que te haces contigo mismo se están volviendo más amables, más conscientes y, sobre todo, más respetuosos.
Elegirte a ti mismo significa, por ejemplo, decidir escuchar tu cuerpo tal como es hoy, sin juzgarlo ni castigarlo. Significa adoptar una actitud positiva hacia tu cuerpo, reconociendo que tu valor no depende ni de tu figura ni de tu productividad constante. También significa aceptar tus limitaciones, tanto físicas como emocionales, y comprender que son legítimas.
Decir “no” sin justificarse, dar un paso atrás ante historias agotadoras o dar tanta importancia a la salud mental como a la apariencia exterior: ésta es la nueva cara de los propósitos de Año Nuevo.
Una dinámica amplificada por las redes sociales
Este deseo de priorizarse tiene una gran repercusión en línea. En Instagram, TikTok y X (antes Twitter), prolifera el contenido sobre límites personales, señales de alerta en las relaciones y comportamientos que ya no se toleran. Encontrarás listas de "lo que ya no haré para ser amado", historias de valientes cambios de carrera y testimonios de personas que han comenzado terapia.
Estas declaraciones públicas ayudan a normalizar decisiones que durante mucho tiempo se percibieron como radicales: dejar un trabajo que nos quita el sentido, distanciarnos de una relación tóxica o bajar el ritmo sin culpa. Elegirse a uno mismo no significa aplastar a los demás, sino construir relaciones más equilibradas donde cada persona exista plenamente.
Un lema que se traduce en acciones concretas.
Tras esta frase tan común, rara vez se esconde una gran conmoción repentina. Elegirte a ti mismo suele implicar una serie de pequeñas decisiones. Quizás decidas consultar con un profesional para comprender mejor tus patrones emocionales. Te permites pasar tiempo a solas, sin tener que dar explicaciones. Reevalúas tu relación con el trabajo, priorizando el significado sobre el exceso de compromiso.
Este enfoque también implica examinar ciertos hábitos profundamente arraigados: la búsqueda constante de validación, ignorar las señales de fatiga o una relación compleja con el propio cuerpo y la comida. En un enfoque de autoaceptación corporal, no se trata de controlarse más, sino de cultivar la autocompasión en todas sus dimensiones.
La popularidad de "Este año, me elijo a mí mismo" en 2026 revela un punto de inflexión colectivo. Tras años intentando conformarme, demostrar mi valía y tranquilizar a los demás, muchos están dando un paso atrás. Ya no buscan la aprobación externa, sino la alineación interior. Este propósito no promete un "año perfecto", sino algo mejor: un año más respetuoso con su propio ritmo, su cuerpo y su sensibilidad. Un año en el que aprenderán, quizás por primera vez, a desarrollar plenamente su potencial.