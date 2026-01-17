Aplaudir a las celebridades que posan sin maquillaje: esta es la razón por la que deberías dejar de hacerlo

Desde Pamela Anderson hasta Meghan Markle y Cameron Diaz, cada vez más celebridades muestran su rostro al natural y renuncian al maquillaje. Cada vez que una de ellas aparece sin maquillaje, el público se apresura a aplaudir este gesto "valiente", como si ser ella misma fuera un acto heroico. Felicitar a las estrellas que se quitan la mascarilla no es tan halagador.

Estrellas sin maquillaje: una falsa revolución

Pamela Anderson lanzó lo que muchos llaman un "movimiento militante", incluso una rebelión contra los estándares de belleza. La estrella de Baywatch, conocida por su brillo perlado y su sombra de ojos ahumada, abandonó lo artificial y simplificó su rutina de maquillaje. Fue pionera en un look minimalista, más sencillo y accesible. Popularizó una estética natural, rompiendo con el mito de la mujer perfecta, impecable de la mañana a la noche.

Otras celebridades femeninas han seguido el ejemplo, posando una tras otra sin rastro de maquillaje ni siquiera una gota de base. Estuvo Lady Gaga, conocida por su meticulosa atención al detalle con su neceser. También estuvieron Jennifer Lopez y Julia Roberts, quienes, con un toque filosófico, declararon : «La perfección es la enfermedad de una nación». Cansadas de reforzar las inseguridades de la mujer común y perpetuar, sin quererlo, estándares obsoletos, las celebridades están adoptando un enfoque más modesto en sus selfis.

¿La última imagen minimalista? Meghan Markle, engalanando la portada de Harper's Bazaar con sus pecas al descubierto y una tez impecable. Siempre que una mujer prominente adopta este ejercicio de simplicidad, atrae una plétora de superlativos. Las estrellas, que parecen estar en una prolongada desintoxicación cosmética , reciben elogios y reconocimientos, mientras que la mujer promedio, sin corrector ni maquillaje, es acusada de descuidar su apariencia. En una época en la que lo artificial es indistinguible de lo real, estas imágenes son bienvenidas. Sin embargo, aunque las celebridades estén desintoxicando suavemente nuestra mirada, siguen ajustándose a los estándares sociales.

Cuando el "sin maquillaje" se convierte en una performance mediática

Esta puesta en escena de la "naturalidad" se basa en una paradoja: solo quienes ya cumplen con los estándares dominantes pueden permitirse ser aplaudidos por su falta de maquillaje. Piel tersa, rasgos simétricos, belleza inmaculada: la mirada mediática se mantiene indulgente porque el conformismo persiste. El maquillaje desaparece, pero los estándares se mantienen firmes.

Mientras Pamela Anderson, figura principal del movimiento "sin maquillaje", cosecha elogios y se posiciona como una rebelde, las mujeres que se alejan de la corriente dominante reciben duras críticas . Las estrellas que desafían las reglas de belleza reciben comentarios elocuentes , mientras que nosotras nos vemos obligadas a justificar nuestra supuesta falta de maquillaje natural. En lugar de encarnar el cambio y desafiar los límites —y no solo los relacionados con su apariencia—, perpetúan viejos hábitos: la confusión entre apariencia y personalidad.

Al posar sin maquillaje, participan en lo que se llama, sin rodeos, marketing de imagen. Promueven una versión más accesible y menos idealizada de sí mismas antes de que los medios de comunicación las retraten de forma poco favorecedora. Si bien son más cercanas, siguen estando muy alejadas de la persona promedio. En la mayoría de estas fotos sin filtros, las estrellas lucen una piel suave, una tez fresca y cejas perfectamente cuidadas. En resumen, una visión desinfectada de esta supuesta belleza "rústica". El resultado: en lugar de tranquilizarnos, estas imágenes crean expectativas poco realistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Convertirlo en un acontecimiento refuerza la excepción, no la norma.

Las celebridades que posan sin maquillaje y se besan en el espejo acaban en los titulares, acompañadas de adjetivos elogiosos pero torpes. Como si maquillarse fuera un riesgo, un acto de valentía o una declaración audaz. Casi se ha convertido en un asunto de importancia nacional.

Sin embargo, es un error empezar a elogiar de inmediato el rostro sin maquillaje de una celebridad cuando se desmaquilla deliberadamente. Nos hace creer que ir sin maquillaje es espectacular, no común. Que un rostro sin maquillaje es más sorprendente y menos común que uno con maquillaje.

Pamela Anderson, quien abandonó sus travesuras para aclararse la piel hace dos años, todavía es retratada como una mujer valiente y audaz. La frase "sin maquillaje" es casi una estrategia de marketing, un clickbait. La persigue en cada artículo de prensa como un peso. Alimenta una curiosidad malsana sobre la apariencia femenina y sugiere que no es más que un rostro. En cambio, George Clooney, orgulloso de su cabello entrecano, no se encuentra en el centro de las noticias sobre su cabello cada vez que aparece en público.

Celebra en silencio en lugar de felicitar en voz alta

Felicitar, comentar y compartir ampliamente estas imágenes confirma que un rostro sin maquillaje sigue siendo digno de ser observado y, por lo tanto, juzgado. Celebrar en silencio, en cambio, es no reaccionar, no enfatizar, no distinguir. Es tratar un rostro sin maquillaje con la misma indiferencia que cualquier otra apariencia. Esta neutralidad, que parece un privilegio exclusivamente masculino, es necesaria para liberar a las mujeres de la presión de ajustarse a los cánones de belleza.

Incluso las celebridades, fotografiadas justo después de despertarse, controlan su apariencia y no siempre son transparentes. Pueden usar crema BB y crear la ilusión de no tener maquillaje. Para la portada de Harper's Bazaar, Meghan Markle contrató a una maquilladora, pero decidió mantenerlo en secreto para ganar credibilidad. De ahí la importancia de moderar los aplausos.

Al dejar de elogiarlos, no les quitamos nada a quienes eligen no maquillarse. Al contrario, les devolvemos algo esencial: el derecho a existir sin ser transformados en un símbolo.