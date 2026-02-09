El "síndrome del impostor", ese mecanismo invisible que socava la confianza

¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, a pesar de tus éxitos? ¿Como si tu éxito fuera un malentendido y te arriesgaras a ser "desenmascarado" en cualquier momento? No te preocupes: este sentimiento es común, profundamente humano y, sobre todo, no define en absoluto tu valor.

Una duda persistente a pesar de la evidencia muy real

El síndrome del impostor fue identificado por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes . Se caracteriza por un sentimiento persistente de ilegitimidad, incluso ante resultados objetivos, títulos, ascensos o comentarios positivos. Puede que hayas trabajado duro, alcanzado un gran éxito, recibido elogios sinceros... y, sin embargo, una vocecita interior te susurra que no es realmente gracias a ti.

Las personas afectadas tienden a atribuir sus éxitos a la suerte, la casualidad, la oportunidad o la bondad de los demás, más que a sus habilidades, esfuerzo o inteligencia. Este mecanismo actúa como un filtro distorsionador: todo lo que confirma su valía se minimiza y todo lo que se asemeja a una duda se amplifica.

Un fenómeno mucho más extendido de lo que pensamos

Contrariamente a la creencia popular, el síndrome del impostor no afecta sólo a las mujeres, aunque ellas suelen estar más expuestas a él, sobre todo debido a la persistencia de estereotipos o a su escasa representación en determinados ámbitos como la ciencia, la tecnología, la política o los puestos de liderazgo.

Un estudio realizado en 2020 con estudiantes y profesionales sanitarios reveló que más del 80 % de ellos habían experimentado síntomas relacionados con este síndrome en algún momento de su vida. En otras palabras, este sentimiento no se limita a una minoría ni a un perfil específico: afecta a personas brillantes, comprometidas y competentes en todos los niveles de éxito.

Consecuencias muy reales para tu bienestar

Aunque sea invisible, el síndrome del impostor puede tener un gran impacto en tu salud mental y emocional. Cuando se instala, puede provocar:

Ansiedad constante relacionada con el rendimiento;

Perfeccionismo agotador, donde nada es lo suficientemente bueno;

Un miedo intenso al fracaso o al juicio;

Alteraciones del sueño, fatiga crónica o sensación de sobrecarga mental;

Conductas de autosabotaje , como evitar ciertas oportunidades, rechazar ascensos o pasar a un segundo plano en contextos en los que podría destacar.

Este mecanismo no te protege; te frena. Te impide reconocer plenamente tu valor, tu potencial y tu derecho a ocupar el espacio que mereces.

Recuperar el control sobre este diálogo interno

La buena noticia es que el síndrome del impostor no es inevitable. El primer paso es identificarlo. Expresar con palabras lo que sientes ya ayuda a distanciarte de esos pensamientos automáticos. Hablar de ello con seres queridos, colegas de confianza o un profesional de la salud mental puede aliviar significativamente esta carga interna.

Otras palancas concretas pueden ayudarte:

Lleva un diario de tus éxitos, grandes o pequeños, para mantener un registro tangible de tus habilidades;

Aprende a recibir un cumplido sin minimizarlo, sin justificarte, simplemente diciendo “gracias”;

Acepte que cometer errores es parte del aprendizaje y que eso no pone en duda su legitimidad;

Unirse a grupos de apoyo, redes profesionales o programas de mentoría es especialmente útil en entornos competitivos.

Lo que este síndrome realmente dice de ti

El síndrome del impostor no revela falta de mérito, sino a menudo una exigencia excesiva, alimentada por una cultura del rendimiento, la comparación y la perfección. Suele afectar a personas comprometidas y concienzudas que desean el éxito, cualidades profundamente positivas.

En resumen, reconocer este mecanismo ya es un acto de bondad hacia ti mismo. Es elegir tratarte con el mismo cuidado que brindas a los demás. Tienes derecho a dudar, pero sobre todo, tienes derecho a triunfar, a aprender, a crecer y a ocupar tu lugar, sin disculparte por existir.