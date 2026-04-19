Esta sencilla frase pone fin a cualquier intento de denigración.

Ante las críticas o el acoso, solemos refugiarnos en el silencio. Preferimos callar antes que responder con palabras torpes o frases entrecortadas. Siempre nos han enseñado que ignorar a alguien es la mejor respuesta a los ataques verbales. Sin embargo, un psicólogo nos ofrece una frase ingeniosa pero efectiva para contraatacar con cortesía y reafirmar el respeto cuando este ha sido vulnerado.

El arte de desviar las críticas de forma saludable.

Las críticas no solicitadas e infundadas dañan la autoestima. Ya provengan de un colega narcisista, un jefe tiránico o un familiar moralista, minan nuestra confianza y generan dudas sobre nosotros mismos, por innecesarias que sean.

Nos hacen dudar de nuestro valor, y cuando suceden, nos sentimos indefensos, atrapados. A veces perdemos la compostura y luchamos por defendernos: buscamos las palabras, nos falta agudeza mental y nos justificamos incluso cuando no tenemos la culpa. Las réplicas y los remates llegan demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho. Solo en la cama recuperamos el vocabulario y revivimos la escena, esta vez con ventaja.

Para protegerte mejor de un compañero pasivo-agresivo o un jefe con complejo de superioridad, puedes preparar un kit de supervivencia verbal y tener frases clave a mano. La buena noticia es que estas frases asertivas y refinadas no pueden ser contraproducentes ni llevarte a la oficina de Recursos Humanos. Esto evita reacciones conflictivas y tempestuosas. Provienen de la cuenta "Confianza según Carl", una mina de oro para aumentar tu confianza y mantenerla firme pase lo que pase.

Frases clave para recordar

Entre ignorar el problema y reaccionar impulsivamente, existen muchas maneras de establecer límites claros sin quebrantar las normas de cortesía. El coach de desarrollo personal describe tres. No es necesario endulzar la declaración ni usar formalidades excesivas. A veces, la respuesta más sencilla es la más efectiva. Puedes decir, con un tono tranquilo y sereno: «No me gusta ese comentario». De esta forma, expresas tu incomodidad sin dejar de abrir la puerta al diálogo. En lugar de permitir que te pisoteen , das un paso adelante. Según Carl, es una forma de darle una oportunidad a la otra persona.

Otra frase que conviene tener en cuenta en caso de juicios o bromas hirientes: «Te detengo aquí mismo. No me parece apropiado en este contexto». De esta forma, se interrumpe el ataque personal y se actúa con calma, sin echar leña al fuego. ¿El objetivo? Provocar que quien te acosa se dé cuenta, aunque quizás ni siquiera se percate de que está siendo acosado en ese preciso instante.

La tercera frase que conviene anotar, como una chuleta en una nota adhesiva, es: «Con gusto continuaré, pero sin ataques personales». Al decir esto, se restablece la calma y la amabilidad. Se añade una condición esencial de respeto mutuo a estos intercambios. Además, se demuestra buena fe sin ser autoritario.

¿Por qué estas frases funcionan siempre?

Cuando eres víctima de acoso laboral, no siempre sabes cómo reaccionar. ¿Deberías guardar silencio para evitar problemas o contraatacar para que no te tachen de sumiso y pusilánime? En realidad, lo mejor es encontrar un punto intermedio: reaccionar, sí, pero con la cabeza, no con las emociones. Estas frases son buenas alternativas porque son concisas, directas y claras.

Lejos de avivar las llamas, las calman y fomentan la comprensión en lugar de una rivalidad injustificada. En vez de agravar la situación y generar conversaciones sin salida, demuestras profesionalismo y madurez emocional. Estas frases "te permiten establecer límites sin entrar en una lucha de poder. No se trata de tener la razón, sino de restablecer un marco de referencia", explica Carl en su video.

Cuando alguien intenta menospreciarte o hacerte dudar de ti mismo, el silencio no siempre es la mejor opción. Sin intervenir, inconscientemente validas su actitud despectiva. Sin embargo, con estas frases puedes darle la vuelta a la situación y priorizar tu bienestar. No son frases agresivas, pero al decirlas, tu interlocutor se siente avergonzado, incluso desconcertado.