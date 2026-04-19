Se acerca el verano. El mar brilla. Y en algún lugar de esa playa, una mujer sigue con la camiseta puesta. No porque tenga frío. Porque tiene miedo. Miedo de cómo la verán los demás. Miedo de su propio reflejo. Miedo de existir en un cuerpo que le han enseñado a considerar inadecuado.

Si alguna vez has experimentado ese pequeño gesto de vacilación, esa camiseta que te bajas en lugar de quitártela, debes saber que no estás solo. Ni mucho menos.

Un problema global, no una debilidad personal.

Las cifras son impactantes y provienen de todo el mundo. Según un estudio de IFOP realizado para la revista Flashs , el 67% de las mujeres afirma no sentirse cómoda con su ropa de playa . Esta cifra incluso ha aumentado en los últimos diez años, ya que en 2013 era del 61%.

En Estados Unidos, una encuesta realizada por Voda Swim en 2025 reveló que más del 95% de las mujeres se sienten inseguras en la playa .

¿Y qué pasa con el resto del mundo? En 2024, Dove realizó el mayor estudio jamás llevado a cabo por una marca de belleza: 33 000 personas encuestadas en 20 países , desde Argentina hasta China, desde el Reino Unido hasta Arabia Saudita. El resultado: 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo estaría dispuesta a sacrificar un año entero de su vida para lograr el cuerpo que considera "perfecto". Una de cada tres. Esto ya no es solo una preocupación individual. Es una epidemia silenciosa.

¿De dónde viene esa voz que dice "tú no"?

La respuesta es clara y no depende de ti. Proviene de décadas de representaciones sesgadas. Según un estudio de Dove de 2024, las mujeres de hoy se sienten menos seguras de su cuerpo que hace diez años , a pesar de veinte años del movimiento de aceptación corporal. Y las redes sociales tienen una gran responsabilidad: una de cada tres mujeres siente presión para cambiar su apariencia debido a lo que ve en línea (incluso cuando sabe que las imágenes están retocadas o generadas por IA).

La psicóloga clínica Phillippa Diedrichs, del Centro de Investigación sobre la Apariencia de la Universidad del Oeste de Inglaterra, lo confirma: "A pesar de veinte años de trabajo para ampliar las definiciones de belleza, las mujeres se sienten menos seguras de sus cuerpos que hace una década".

Lo que recomiendan los psicólogos y lo que realmente funciona.

Superarlo no sucede de la noche a la mañana. Pero esto es lo que dicen los expertos:

Replantea tu diálogo interno. Sustituye " mis muslos son horribles" por "mis piernas me sostienen cada día". La neutralidad neutraliza la carga emocional.

Despeja tu vida digital. Dejar de seguir cuentas que te hacen sentir inferior no es señal de debilidad, sino de higiene mental. Los estudios demuestran que reducir el tiempo en redes sociales mejora la imagen corporal y disminuye la ansiedad.

Expónte gradualmente. Un baño con amigos, una playa menos concurrida, y luego poco a poco. Cada exposición exitosa le demuestra a tu cerebro que el peligro imaginado no existe.

La verdadera pregunta

Esa camiseta que sigues usando no protege tu cuerpo. Protege una herida: la herida de haber aprendido, desde la infancia, que tu cuerpo tenía que ganarse el sol.

No tiene que ganárselo. Tiene derecho a ello. Tú tienes derecho a ello .

Este verano, tal vez no el primer día. Tal vez no sin cierta aprensión. Pero un día, esa camiseta se quedará en tu bolso. No porque tu cuerpo vaya a ser "perfecto". Sino porque habrás decidido que no tiene por qué serlo.