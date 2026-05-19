Autoconfianza: este aceite esencial puede ayudarte a afrontar mejor los momentos de duda.

La naturaleza es una farmacia al aire libre y tiene una planta para cada problema, incluyendo la baja autoestima y la incomodidad en público. Si a veces te falta confianza o si la timidez te abruma hasta el punto de sonrojarte, un aceite esencial poco conocido podría ayudarte a aumentar tu autoestima. Una poción cargada de energía positiva para aplicar antes de una reunión importante, una cita romántica o cuando sientes que los pensamientos negativos te invaden.

Nota: No se recomienda el uso de aceites esenciales en mujeres embarazadas o en período de lactancia, niños menores de 7 años, personas mayores, epilépticos o quienes padecen problemas cardíacos, convulsiones, cánceres hormonodependientes u otras afecciones médicas. Se recomienda consultar a un médico antes de su uso.

Un aceite esencial que aumenta la autoestima

Si eres aficionado a los remedios naturales, probablemente conozcas el aceite esencial de menta para aliviar las migrañas o el ravintsara para descongestionar la nariz cuando tienes un resfriado. Estos concentrados aromáticos, que le dan a tu hogar ese aroma orgánico, aún no han revelado todo su potencial. Si bien pueden calmar la mente en momentos de estrés o aliviar infecciones de oído, nariz y garganta, tienen otra área de especialización.

En esta vasta colección botánica, digna de un puesto de boticario, se encuentra una fórmula casi mágica para la agitación interior: esos sentimientos que te hacen dudar de tu valía y te llevan a compararte con los demás. Si sufres de un complejo de inferioridad, una tendencia a menospreciarte constantemente o autocrítica excesiva, este aceite esencial tiene un lugar en tu arsenal. Es un verdadero fertilizante para los egos pequeños que luchan por crecer, y también un excelente ingrediente para combatir la vergüenza pública .

Este es el aceite esencial de petitgrain bigarade , cuyo nombre original es Citrus aurantium. Contiene ésteres de terpenos, conocidos por sus propiedades equilibrantes y su efecto en el estado de ánimo. En resumen, es positividad embotellada. Si te da miedo hablar en público o dar un discurso en una boda, úsalo. Silencia al instante esa voz interior que te susurra escenarios catastróficos.

«Cuando surge esta situación y el pánico aumenta sin poder controlarlo, el reflejo a seguir es aplicar 2 gotas (diluidas al 10% en un aceite vegetal neutro como el de almendras dulces) en el plexo solar, extendiéndolas lentamente y respirando profundamente», recomienda la aromaterapeuta Danièle Festy entre las páginas de su libro «Aceites esenciales, funcionan» (Ed. Leduc).

Estas otras plantas pueden ayudarte a afirmarte.

En el vasto mundo de los aceites esenciales, algunas plantas son casi tan reconfortantes como un susurro de "Te quiero" frente al espejo o una nota adhesiva con palabras de aliento. Con sus aromas envolventes y reconfortantes, invitan a cultivar una mentalidad positiva y se integran fácilmente en tu rutina de bienestar personal. Tenlas siempre a mano para crear una burbuja de bienestar emocional y recibir apoyo en esos momentos en que necesitas recuperar energía, calma y confianza.

Aceite esencial de lavanda auténtica. No solo sirve para perfumar sábanas o armarios. Posee propiedades ansiolíticas y actúa como un potente relajante. Mente más tranquila, pensamientos casi imperceptibles, una sensación de bienestar… eso es lo que puedes esperar.

Aceite esencial de mirto verde. También conocido como aceite antidepresivo. Además de facilitar la respiración gracias a sus propiedades revitalizantes y su incomparable frescura, contribuye al bienestar general.

Aceite esencial de Kunzea. Si te sientes estresado o abrumado incluso por el más mínimo detalle, este aceite es para ti. Recomendado para la fatiga mental, parece haber sido creado para nuestra era moderna, donde todo se vive a un ritmo vertiginoso.

Aceite esencial de laurel. El que simboliza la confianza y la autoafirmación. Su aroma desempeña un papel importante en rituales relacionados con hablar en público o en momentos en que se necesita sentir fortaleza.

Algunas marcas, bien establecidas en el campo de la aromaterapia, ofrecen roll-ons dedicados exclusivamente a la autoconfianza, un concepto que dista mucho de ser algo común. Generalmente, se trata de una ingeniosa mezcla de varios aceites esenciales conocidos por sus propiedades reconfortantes. Estas pocas gotas, aplicadas en la muñeca o en los chakras del cuerpo,

Un ritual reconfortante para reconectar contigo mismo

Estos aceites esenciales, además de contribuir a tu seguridad interior y brindarte verdadera paz mental, introducen un nuevo ritual de autocuidado en tu ajetreada vida diaria. Crean un momento de respiro y prometen un viaje sensorial sublime. Aplicar unas gotas de este néctar de la Madre Naturaleza se convierte en un acto de autocomplacencia, reencuentro y reequilibrio. Finalmente, conviertes tu bienestar en una prioridad. No se trata de aplicar un aceite esencial al azar: le añades intención, corazón y entusiasmo. Y eso ayuda a transformar tu mentalidad.

A diferencia de las fragancias más intensas de las grandes marcas, estas envuelven el cuerpo en suavidad y ofrecen beneficios que van más allá del aroma. Sacar este frasco del bolsillo te hace parecer Hermione en Hogwarts, pero, lo que es más importante, transmite el mensaje silencioso de "Me estoy dedicando tiempo a mí misma", "Estoy recuperando mi poder".

Unas gotas en el plexo solar, una respiración profunda, los hombros relajados… y de repente, esa cita aparentemente insuperable se siente un poco menos intimidante. No hay magia de por medio, solo un suave recordatorio de que la confianza a veces ya reside latente en nuestro interior y solo necesita un pequeño empujón externo.