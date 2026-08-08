Esta mujer muestra el precio de intentar encajar en moldes preestablecidos.

La sociedad intenta encasillarnos en moldes estrechos donde nuestra personalidad apenas tiene cabida. Nos vemos obligados a adaptarnos a un patrón predefinido para evitar ser tachados de "raros" o ridiculizados. Sin embargo, al esforzarnos demasiado por encajar, terminamos destruyendo lo que nos define y nos hace únicos. Una triste realidad que la creadora de contenido Liv Nevill (@livnevill) logró ilustrar mediante una metáfora visual tan impactante como cruda.

Una imagen cruda de la expresión "encajar en cajas".

A lo largo de nuestra vida, siempre hemos aprendido a "seguir a la multitud". Empezó en el patio del colegio, la prueba definitiva de cómo nos percibían los demás. En lugar de elegir la ropa con libertad, la seleccionábamos en función de su popularidad y para adaptarnos a la dinámica del grupo. Llevábamos el flequillo ladeado cuando estaba de moda, aunque sabíamos que no era el peinado más favorecedor. Nos dejamos llevar por la tendencia emo-gótica, aunque nuestra verdadera naturaleza era más romántica-kawaii. Porque si nos desviábamos de esa uniformidad colectiva, corríamos el riesgo de convertirnos en chivos expiatorios, en un blanco fácil.

A veces, un solo detalle, por ridículo que fuera, bastaba para sufrir el mismo destino que el patito feo: un grano infectado en el lugar equivocado, aparatos dentales, pantalones vaqueros sin logotipos o un bolso considerado demasiado infantil por una horda implacable de adolescentes prepúberes. Así, nos acostumbramos a reprimir nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras opiniones, hasta que nuestra identidad entera desapareció bajo una capa de apariencias.

Adaptarse era casi una cuestión de supervivencia. Sin embargo, aunque nos sentíamos "protegidos" al seguir estas reglas tácitas, al final nos destruían. La creadora de contenido Liv Nevill (@livnevill) plasmó este autosabotaje en un vídeo corto y explícito. Intenta meter un plato redondo en un vaso alto. No hace falta ser un experto en geometría para saber que es imposible. Así que, para lograrlo, tira el plato al suelo, haciéndolo añicos. De esta forma, el plato cabe dentro del vaso, y la cosa va mucho más allá de simplemente usar la vajilla.

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"Deja de hacerte daño": el mensaje preventivo subyacente

Este video no es un acertijo matemático ni un rompecabezas sobre el contenido de la despensa. Es la personificación de un mal hábito que todos hemos adquirido alguna vez. ¿Quién no ha renunciado a usar una prenda por miedo a las consecuencias? ¿Quién no ha mentido sobre sus gustos musicales o su canción favorita, optando en cambio por una más "aceptable" y popular?

Esto es lo que la creadora de contenido Liv Nevill (@livnevill) intenta transmitir, armada de compasión. Con esta vívida metáfora, busca generar conciencia. "¿Qué sucede cuando intentas encogerte para encajar?" , escribe en la foto, enfatizando las consecuencias de tal "encasillamiento".

Como ella misma afirma, al esforzarnos demasiado por ajustarnos a un ideal social , «nos separamos de nosotros mismos y descuidamos partes de nosotros mismos en el proceso». Los trozos de comida son la personificación de nuestra identidad, reducida a la nada, fracturada, dañada. Estas cajas son en realidad jaulas que aprisionan todo lo que nos define. Pero no queremos ser como una muñeca Barbie encerrada en su caja de plástico.

Una invitación a reconciliarse con uno mismo.

Esta metáfora resulta tan impactante porque pone de relieve una violencia silenciosa que solemos trivializar: la necesidad de cambiar constantemente para ganarnos nuestro lugar. No hablamos de un simple cambio de estilo o del deseo de evolucionar, sino de esas pequeñas y repetidas concesiones que, en última instancia, nos alejan de quienes realmente somos.

En nuestra búsqueda de validación, aceptación o simplemente de que nos dejen en paz, a veces aprendemos a reprimir ciertas partes de nosotros mismos. Una pasión considerada extraña, una personalidad demasiado exuberante, una sensibilidad excesiva, una forma de vestir que se sale de lo común… Todo lo que destaca se vuelve sospechoso. Así que, en lugar de arriesgarnos a ser criticados, a veces optamos por desaparecer.

Durante mucho tiempo, nos enseñaron que ser diferente era un obstáculo. Sin embargo, son precisamente esas imperfecciones las que crean nuestro encanto, nuestros recuerdos, nuestros encuentros y nuestra singular manera de ver el mundo. Lo que a veces hemos intentado ocultar es a menudo lo que nos hace más memorables.

Los fragmentos del plato roto en el vídeo de Liv Nevill (@livnevill) pueden interpretarse como otra imagen: la de los fragmentos de uno mismo que algún día se pueden recuperar. Nada nos obliga a permanecer atrapados en el molde en el que intentamos encajar. Podemos recomponer las piezas, redescubrir deseos olvidados, reconectar con gustos abandonados y aprender a mirarnos con más compasión.