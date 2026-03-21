Creer que no tienes talento: cómo silenciar esa vocecita crítica.

Deportes, arte, actividades intelectuales, proyectos de bricolaje. Lo has intentado todo, pero no destacas en nada. Mientras tus amigos y familiares tienen una actividad favorita e incluso compiten, tú no tienes ningún talento del que presumir. Pruebas nuevos pasatiempos, con la esperanza de descubrir tu talento para tejer o jugar al ajedrez, pero tus intentos solo refuerzan tus inseguridades. El único pasatiempo en el que eres imbatible es imitar a Calimero, y es hora de que eso cambie.

El talento no es necesariamente “espectacular”.

¿Bailar? Tienes dos pies izquierdos. ¿Dibujar? No tienes suficiente imaginación para esta actividad creativa. ¿Cantar? Sí, pero solo en el baño. ¿Guitarra? Casi rompes una cuerda cada vez que la tocas. ¿Poesía? Tu último intento de poesía data de la secundaria, y no fue precisamente brillante. ¿Cocinar? Arruinas cada plato que intentas. ¿Por qué no teatro? Te arriesgas a que te tiren tomates después de cada función. Finalmente, tras reflexionar sobre tu situación, llegas a esta triste conclusión: "No tengo talento".

Cuando participas en talleres creativos con tus amigos, te sientes como un extraño. Y aunque tus seres queridos intenten tranquilizarte apoyando tu estilo "abstracto" o de "científico loco", te sientes inferior entre prodigios. Primero, volvamos a lo básico. En el diccionario, el talento es una habilidad natural o adquirida en un campo o actividad. Así que no necesitas saber jugar al fútbol como Mbappé o rivalizar con Beyoncé para tenerlo.

En otras palabras, darse cuenta de que un amigo no se encuentra bien sin que lo diga es un talento, al igual que hacer reír a la gente en momentos de tensión o cortar el césped de manera uniforme. Sin embargo, en una sociedad que venera constantemente el rendimiento y solo premia a quienes participan en campeonatos y competiciones, tendemos a restar importancia a estos pequeños dones. «Como usar nuestro talento es "fácil", asumimos que lo que logramos no es extraordinario. Sí, en nuestra educación, el rendimiento se gana; hay que esforzarse para conseguirlo», explica Christian Sempéres, coach de desarrollo personal.

El talento reside en cada uno de nosotros.

Es cierto que no tienes docenas de medallas colgadas en la pared ni trofeos en tu apartamento. La única competición en la que has participado fue la carrera de campo a través interescolar, que era obligatoria. Tus padres intentaron descubrir alguna aptitud en ti, pero fue en vano. Aun así, no tiene sentido compadecerte de ti mismo ni envidiar a tus amigos, que parecen convertir en oro todo lo que tocan.

En definitiva, todo se reduce a la mentalidad. Como bien dijo Flaubert: «Para tener talento, hay que estar convencido de que se posee». En otras palabras, hay que creer en uno mismo para descubrir el talento donde menos se espera. El talento no es solo una habilidad; es un estado mental. El cantante Ed Sheeran afirmó tener «un talento limitado de niño», y hoy llena salas de conciertos y vende millones de discos. En resumen, basta con ese cambio de mentalidad para reconocer el propio talento, por muy oculto que esté.

¿Te fijas en detalles que otros pasan por alto? Eso es talento: una gran capacidad de observación. ¿Puedes descifrar instrucciones de un vistazo? Eso demuestra una mente lógica. ¿Tienes un jardín exuberante? Eso también es talento: tienes buena mano para las plantas. Para que te hagas una idea, puedes ver el programa "France's Got Talent". Allí podrás ver a artistas de circo experimentados, acróbatas con espaguetis o bailarines coreografiando jingles.

Valorar los propios talentos a diario.

Más allá de identificarlas, lo importante es aprender a cultivarlas y demostrarlas en la vida cotidiana. No se trata necesariamente de buscar la perfección o el reconocimiento público, sino de reconocer que cada acción, cada habilidad, incluso la más pequeña, tiene valor. Reconocer los propios logros, por pequeños que sean , ayuda a aumentar la autoconfianza y a transformar la percepción que uno tiene de sus capacidades.

Tomarse el tiempo para celebrar tus talentos, ya sea conectar con los demás, organizar tu espacio vital o resolver un problema práctico, te permite centrarte en tus fortalezas en lugar de en tus debilidades. Con este enfoque, la noción de talento deja de ser un concepto lejano reservado para la élite y se convierte en una fuente concreta de satisfacción personal. Poco a poco, estas acciones, estas habilidades, se convierten en una prueba tangible de que siempre has poseído, en tu interior, la capacidad de marcar la diferencia, aunque sea discretamente.

El talento no se limita a poder reproducir una canción de oído sin una sola nota desafinada o a producir obras dignas de museo. A veces es más sutil, menos visible, pero una vez descubierto, transforma la percepción . No, no eres un antihéroe, sino un héroe que vive en la negación.