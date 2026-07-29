Según un estudio, tres colores pueden aumentar instantáneamente la autoestima.

Vestirse nunca es un acto neutral. Y según varios estudios de psicología social, tres colores tienen un efecto particularmente fuerte en la autoconfianza, tanto en la que sentimos como en la que proyectamos a los demás. Aquí te contamos cuáles son y por qué.

El rojo, el color de la seguridad en uno mismo y el dominio.

Sin duda, es el color más estudiado. Un famoso estudio de Russell Hill y Robert Barton demostró que los atletas que vestían de rojo en los Juegos Olímpicos de 2004 ganaron sus combates con mucha más frecuencia que los que vestían de azul. Una ventaja estadística notable, atribuida a varios factores, desde la percepción subjetiva de los árbitros hasta un efecto psicológico en el oponente.

Más allá del deporte, el rojo evoca profundas asociaciones con la energía, la pasión y la idea misma de dominio. Diversos estudios en psicología de la vestimenta han confirmado que las personas que visten de rojo son percibidas como más poderosas y seguras de sí mismas, y que, a la inversa, quienes lo usan experimentan un aumento en su propia confianza. Ideal, por lo tanto, para una entrevista crucial, una presentación en público o una reunión donde se desea evitar ser intimidado.

Sin embargo, una pequeña advertencia: en exceso, el rojo puede percibirse como agresivo o abrumador. Por lo tanto, los asesores de imagen recomiendan incorporarlo en pequeñas dosis —en una blusa, una falda, accesorios, lápiz labial— en lugar de usarlo de pies a cabeza, especialmente en un entorno profesional.

Negro, la armadura de la confianza controlada

Si el rojo representa la energía, el negro representa la autoridad. El estudio pionero de Mark Frank y Thomas Gilovich demostró que los atletas que vestían de negro eran percibidos como más poderosos e imponentes que aquellos que vestían colores claros. Esta percepción se extiende mucho más allá del ámbito deportivo.

En los círculos profesionales, el negro sigue siendo símbolo de seriedad, rigor y control. Un estudio realizado en la Universidad de Dakota del Norte confirmó que el negro transmite competencia e independencia, de ahí su amplia presencia en los sectores del lujo, las finanzas, el derecho y la creatividad.

Y un efecto espejo documentado : vestir de negro, según el concepto de "cognición revestida" desarrollado por Hajo Adam y Adam Galinsky en 2012, ayuda a sentirse más en control, como si el color actuara como una armadura suave. Por lo tanto, es un color para usar cuando la confianza deseada se basa en la calma, la firmeza y la compostura, en lugar de una energía ostentosa.

Seguro azul marino, fiable y competente

El tercer pilar de esta trinidad de la confianza es el azul marino. Mientras que el rojo es perturbador y el negro imponente, el azul marino transmite seguridad. Todas las investigaciones en psicología social coinciden en este punto: es el color que se asocia con mayor frecuencia a la fiabilidad, la estabilidad y la competencia percibida. Un estudio fundamental de Andrew Elliot y Markus Maier sintetizó numerosos estudios que demuestran que el azul produce un efecto calmante, pero, aún más importante, que refuerza la impresión de seriedad y control.

Por eso tantas empresas lo utilizan en su identidad visual, por eso diplomáticos y políticos lo prefieren para su vestimenta formal, y por eso los asesores de imagen lo recomiendan constantemente a quienes desean inspirar confianza en una primera reunión de negocios. Más sutil que el negro, más tranquilizador que el rojo: el azul marino transmite confianza sin necesidad de alzar la voz.

Cuando el efecto va mucho más allá de lo que otros piensan

Más allá de la percepción externa, el efecto de estos tres colores también parece impactar a quien los lleva. Este es precisamente el principio fundamental del concepto de "cognición vestida", que demuestra que la ropa altera el estado mental de quien la usa. En términos concretos: usar un color asociado con la confianza no solo cambia la imagen que uno proyecta a los demás, sino que también modifica, a veces de forma permanente, la propia autoimagen. Se trata, pues, de una especie de círculo virtuoso donde la ropa puede tener un impacto mucho mayor que el de quien la lleva.

Rojo, negro y azul marino: tres colores, tres variaciones de la misma promesa: inspirar y proyectar mayor confianza. La pregunta sigue siendo: ¿cuál se ajusta mejor a cada situación? ¿Quieres proyectar energía? Elige el rojo. ¿Autoridad asertiva? Opta por el negro. ¿Fiabilidad tranquilizadora? El azul marino es tu mejor aliado. ¿Y si lo ideal fuera saber combinar los tres, según el contexto, tus deseos y la imagen que quieras proyectar ese día?