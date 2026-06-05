Para hablar de complejos, utiliza una metáfora inesperada, y funciona.

En las selfies o fotos grupales, siempre analizas minuciosamente tus supuestos defectos. Un pelo suelto, un ojo cerrado, un grano que no viste en el espejo… el resultado tras el flash nunca cumple tus expectativas. Tanto es así que ahora te aseguras de estar al otro lado de la cámara. Sin embargo, con esta metáfora tan vívida, podrías redescubrir el placer de las sesiones de fotos improvisadas.

La metáfora de la puesta de sol es muy reveladora.

Conoces muy bien esa sensación: la decepción de ver una selfie . En lugar de halagarte y tranquilizarte, la foto resalta todo lo que menos te gusta de ti. Tus inseguridades quedan al descubierto y te miran fijamente a los ojos. Lo que se suponía que sería un recuerdo de un maquillaje festivo o un momento alegre se convierte en una fuente de autocrítica. Te fijas en detalles físicos que tus seres queridos ignoran, en lugar de en la emoción que sentiste en ese momento. Encuentras tus mejillas "demasiado rellenas", tu boca "no lo suficientemente simétrica", tu nariz "demasiado grande" o "no lo suficientemente respingona". Esta foto parece amplificar lo que evitas cuidadosamente ver en el espejo.

Este retrato espontáneo, tomado en un momento de confianza, va directo a la basura y no tiene ninguna posibilidad de adornar tu perfil de Instagram. Ni siquiera merece una breve historia. Envidias a todas esas mujeres que siguen siendo fotogénicas incluso en las situaciones menos favorecedoras. Casi les guardas rencor por mantener su encanto con una hamburguesa enorme y goteante en las manos o con un viento tan fuerte que podría agitar el pelaje del mar.

La creadora de contenido quebequense @jadebonneville ha encontrado las palabras perfectas para recomponer tu ego herido. Evoca una situación concreta, una que muchos experimentan durante las cálidas tardes de verano. «Cuando ves una puesta de sol y le sacas una foto, nunca es tan hermosa como en la vida real. Te pasa lo mismo», dice, acompañada por el crepúsculo. Basándose en una experiencia compartida, nos recuerda que una instantánea es solo un fugaz vistazo de la realidad, no una prueba de nuestro valor.

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Una forma de reemplazar lo negativo con lo positivo

El optimismo es un estado mental, incluso una filosofía de vida. Sin embargo, por naturaleza, el cerebro reacciona con mayor intensidad a los estímulos negativos. Esta es una observación neurocientífica. No obstante, es perfectamente posible cultivar una actitud positiva e introducirla en el arte del relativismo. Y el coach de desarrollo personal transforma sutilmente tu forma de pensar con esta metáfora, que resuena como una oda a ti mismo, al momento presente.

Las fotos capturan un rostro, pero no revelan lo que hay más allá. No muestran tu luz interior, tu sonrisa contagiosa que se oye a kilómetros de distancia, tu alma radiante que atrae hasta a los animales más tímidos, tu energía inagotable que tiene el poder de motivar hasta a las multitudes más apáticas. Estas selfies ni siquiera son un atisbo de tu personalidad, sino simplemente una fachada. Mediante la metáfora de una puesta de sol, este embajador de la bondad te invita a ver más allá de las apariencias, a considerar tu aspecto físico como un elemento más de tu identidad, no como la imagen completa.

La belleza interior no se valora lo suficiente.

Vivimos en una sociedad donde todo se juzga en cuestión de segundos, y hemos llegado a confundir la apariencia con la valía personal. Una buena foto se ha convertido casi en prueba de aceptación social. Medimos nuestro atractivo por la cantidad de fotos que podemos publicar, la iluminación favorecedora, el ángulo perfecto, la simetría impecable. Y cuando la imagen no cumple con nuestras expectativas, nuestra autoestima se resiente.

Sin embargo, quienes dejan una huella imborrable no son necesariamente quienes mejor dominan su perfil izquierdo ni quienes saben instintivamente dónde colocar la barbilla ante la cámara. Suelen ser personas que irradian algo indefinible: una presencia tranquilizadora, una risa que relaja el ambiente al instante, una mirada cálida, una energía que invita a quedarse un rato más. Cosas imposibles de capturar en una galería fotográfica.

Quizás el verdadero problema no sea tu rostro en las fotos, sino la mirada implacable que le diriges. Y tal vez sea hora de dejar de buscar la aprobación en cada foto fallida. Al fin y al cabo, algunas de las cosas más bellas del mundo pierden parte de su magia una vez capturadas. Eso no las hace menos extraordinarias. La metáfora del atardecer lo ilustra a la perfección.