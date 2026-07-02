Gimnasios: Este vídeo analiza la percepción que crean los espejos.

En los gimnasios, las paredes están cubiertas de espejos de suelo a techo. Es imposible escapar del propio reflejo. Si bien estas superficies reflectantes son muy útiles para comprobar nuestra postura al hacer sentadillas, corregir nuestros pasos en clase de baile o descubrir nuevos músculos en desarrollo, no siempre ofrecen una imagen fiel a la realidad. Tan engañosos como los espejos de los probadores, distorsionan nuestra apariencia, como demuestra un vídeo.

Espejos de gimnasio, ¡qué mentirosos!

Los gimnasios son como enormes salas de espejos o esas atracciones de feria que multiplican nuestro reflejo para desorientarnos. Entre las máquinas de ejercicios, las mancuernas numeradas, las pesas rusas y los aparatos de cardio, los espejos actúan como papel tapiz, cubriendo el espacio de suelo a techo. Tranquilizadores para algunos, intimidantes para otros, reinan en los gimnasios como una bofetada.

Los más seguros de sí mismos admiran su físico tonificado, mientras que los más tímidos evitan mirarse y apartan la mirada para no sentir lástima por sí mismos. Su omnipresencia no es simplemente una cuestión de dirección artística. Sirven de guía para ejecutar los movimientos. Nos permiten corregir nuestra técnica y trabajar las partes correctas del cuerpo para evitar el dolor lumbar después de las zancadas. Sin embargo, estos espejos, que supuestamente reflejan nuestro progreso y muestran nuestro físico tal como es, permiten algunas alteraciones sutiles. En lugar de presentar nuestros cuerpos de forma auténtica, nos hacen perder unos centímetros de cintura y dan la ilusión de haber adelgazado entre entrenamientos.

Eso es precisamente lo que destaca el vídeo de @johnnyfaisle . El creador de contenido, que lleva una especie de diario existencial, grabó los espejos de la sección de mujeres y repitió el proceso en la de hombres. En el primero, su cuerpo aparece alargado, delgado, casi sin forma, como si le hubieran aplicado un filtro de Instagram. En el segundo, su aspecto es más natural. «¡Los espejos para adelgazar deberían estar prohibidos!», exclama indignado.

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Una silueta que no guarda ningún parecido con la auténtica.

Los espejos de los gimnasios son como los de los probadores: engañan nuestra mirada y nos hacen creer en una silueta que no se parece en nada a nuestra verdadera imagen. Es una pura falsificación, una traición, y ante este falso reflejo, nuestra confianza se desmorona. Mientras que los espejos de los hombres están diseñados con precisión y reflejan los cuerpos sin alteraciones, los espejos de las mujeres están moldeados por el culto a la delgadez, condicionados por los dictados sociales. Lo que muestran no es nuestro verdadero ser, sino una supuesta versión "mejorada" de nosotros mismos.

Lejos de tener el mismo efecto que en Narciso o en la madrastra de Blancanieves, este espejo nos acostumbra a un cuerpo que no nos pertenece. Elimina algunos músculos visibles, generosos pliegues de grasa y reduce nuestra silueta como una secadora encoge nuestros preciados suéteres de cachemir.

En lugar de aumentar nuestra autoestima, puede provocar una terrible dismorfia corporal. En la sección de comentarios, quienes van al gimnasio con regularidad afirman que la ilusión óptica es aún peor al otro lado del vestuario femenino. "Es una estafa". "Filtros en la vida real". "No ayuda a nadie". Los usuarios de internet condenan unánimemente esta estrategia de marketing que juega con nuestra confianza.

La benévola apuesta de los teatros sin espejos

En el vídeo del creador de contenido, un usuario de internet sugirió retirar estos espejos engañosos de las paredes, y en algunos gimnasios, los gerentes no esperaron a que se produjera una protesta colectiva para tomar la iniciativa. Incluso se ha convertido en una postura de aceptación corporal en algunos centros de fitness emblemáticos. Detrás de las puertas de Form Fitness en Brooklyn, no hay espejos a la vista, ni ninguna invitación al autosabotaje o la autocrítica. Según el fundador de este discreto gimnasio, este espejo intrusivo puede ser particularmente difícil de afrontar.

Mientras que Narciso sucumbió a su excesivo amor propio, para las mujeres la maldición se invierte. Cuanto más se miran al espejo, menos se gustan. «Naturalmente, pasamos por este proceso de autoevaluación, que consiste en comparar el "yo actual" con el "yo ideal"», explica. «Como la mayoría de nosotros no vivimos en el yo ideal, existe una brecha entre ambos, y esta brecha genera incomodidad», describe Jeff Katula , investigador especializado en deportes de la Universidad Wake Forest. Experimentamos una insatisfacción perpetua frente a este espejo, que refleja nuestras inseguridades.

Los expertos en la materia, que conocen los músculos mejor que las tablas de multiplicar, recomiendan grabarse con el móvil. Si bien las imágenes capturadas por el dispositivo no son del todo imparciales, son más tolerables que las de un espejo que no refleja la realidad. De esta forma, puedes perfeccionar tus movimientos sin tener que enfrentarte a esa confrontación contigo mismo, o acabar con músculos abultados pero el ego por los suelos.