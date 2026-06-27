Llevar una sudadera a pesar del calor: estas inseguridades de las que muchas mujeres por fin están hablando.

Durante las olas de calor, que se están volviendo habituales, la gente muestra más piel que ropa. El calor intenso hace que hasta el material más opaco resulte insoportable. Sin embargo, sobre el asfalto abrasador y en medio de esta atmósfera opresiva, algunas mujeres se mantienen fieles a las sudaderas gruesas y los pantalones anchos. No, no es tortura, simplemente un reflejo de la angustia interior y la baja autoestima.

Una sudadera en pleno verano, cuando las inseguridades resultan asfixiantes.

Con las temperaturas por las nubes y el calor que hace brillar el paisaje, llevamos la menor cantidad de ropa posible. Incluso con una blusa de algodón y una falda corta, sudamos profusamente y dejamos charcos por dondequiera que nos sentamos. Si pudiéramos salir a la calle con un top triangular y un bañador, lo haríamos sin dudarlo. Mientras que la mayoría de las mujeres pasean con tops cortos, blusas diminutas y vestidos vaporosos de tela mínima, otras caminan por este horno al aire libre abrigadas con sus sudaderas como si fuera pleno invierno.

Al ver este atuendo tan propio de enero, los ojos se abren de par en par, los susurros vuelan y estallan exclamaciones de indignación. ¿Cómo puede una persona normal soportar el calor sofocante y el asfalto derretido con tantas capas de ropa? Este atuendo, que nos hace sudar el doble que a los espectadores, parece totalmente incongruente con el clima húmedo actual. Para muchos, es una locura, pero para quienes lo llevan, es una forma de protección. No contra los rayos UV, sino contra las miradas de los demás.

A menudo, cuando las mujeres usan sudaderas o prendas de punto grueso en verano, no es porque sean naturalmente sensibles al frío o tengan una piel ultrafina y delicada. Esta prenda con forro polar es simplemente un camuflaje, utilizada para minimizar las curvas , disimular los bultos y ocultar cierta forma corporal . En una reveladora publicación, la creadora de contenido @ cht.am explica las razones detrás de este hábito de vestir, que considera "incomprensible". "Hace unos años, era tan insegura que usaba sudaderas cuando hacía 40 °C (104 °F). El sol reveló lo que quería ocultar".

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En las redes sociales, las mujeres están rompiendo el silencio.

Usar sudaderas en pleno verano no es un truco para evitar quemaduras solares, ni es una costumbre común entre quienes añoran el otoño. Se trata de disimular lo que más te disgusta de tu cuerpo, aunque eso signifique sudar el doble y soportar una incomodidad constante. Las mujeres que nunca se quitan las mangas, incluso cuando la temperatura es comparable a la del desierto árido, no son sádicas. Simplemente, su imagen es totalmente contradictoria.

La creadora de contenido, que aboga por una sociedad más justa y de mente abierta, comparte con franqueza sus propias experiencias. La ropa de verano no deja lugar a dudas ni oculta nada. Revela el cuerpo al detalle, y para muchas mujeres, esto resulta terriblemente invasivo. «Me sentía como si estuviera desnuda delante de todo el mundo», describe.

Estas mujeres, con baja autoestima y problemas de autoestima, visten sudaderas, chalecos con cremallera y pantalones que las cubren por completo bajo el sol abrasador, con la esperanza de que sus siluetas desaparezcan, de borrarlas. Se sienten más a gusto psicológicamente, pero físicamente se asfixian. Mientras que @cht.am, tras un largo proceso de introspección, logró liberarse de esta carga textil, otras permanecen atrapadas por ella.

En TikTok, las mujeres solo tienen una palabra para defender esta práctica: inseguridades. Se avergüenzan de sus brazos flácidos, su acné persistente, su celulitis. Este aislamiento social forzado es consecuencia directa de la presión por ser delgadas, tener brazos tonificados y un vientre plano.

Una sudadera para quemar más calorías: otro argumento tóxico

Algunas mujeres usan sudaderas en verano para disimular cuerpos que consideran "no lo suficientemente ajustados". Otras se las quitan al anochecer para ocultar su piel, cuyo olor los depredadores pueden percibir a kilómetros de distancia. Sin embargo, las presiones sociales empujan a las más vulnerables a usar sudaderas como un accesorio para adelgazar o como un "quemador de grasa".

Es prácticamente una tendencia generalizada. En TikTok, los creadores de contenido salen a correr con cinco camisetas y tres suéteres con la esperanza de "adelgazar" más rápido, mientras que otros comparten sus transformaciones físicas para promover este método. En este caso, la sudadera ya no es un escudo; es una prenda diseñada para inducir la sudoración, con el objetivo de lograr ese omnipresente " cuerpo de verano ".

En definitiva, una sudadera en pleno verano quizás diga menos sobre el clima que sobre cómo habitamos nuestros propios cuerpos. Habla de las concesiones silenciosas que hacemos entre la comodidad física y la paz mental, entre el calor abrasador y el calor más sutil de la mirada ajena.

¿Y si la verdadera anomalía no fuera esa capa de algodón en pleno julio, sino más bien el hecho de que un cuerpo "natural" simple pudiera parecer arriesgado, expuesto, casi provocativo?