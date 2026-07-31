¿De verdad es insignificante la forma en que cruzamos los brazos?

Psicología
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : Magnific

Probablemente cruzas los brazos varias veces al día sin siquiera pensarlo. Sin embargo, este gesto cotidiano suele interpretarse como señal de una persona reservada o a la defensiva. No obstante, la realidad es mucho más compleja: según los psicólogos, el significado de esta postura depende principalmente del contexto… e incluso puede revelar una cualidad inesperada.

Brazos cruzados, un cliché que muere con fuerza

En el imaginario colectivo, cruzar los brazos se percibe como levantar una barrera entre uno mismo y los demás. Esta postura suele asociarse con la desconfianza, el desacuerdo o la falta de franqueza. De hecho, algunas observaciones parecen confirmar esta percepción. Las personas más reservadas tienden a adoptar este gesto con mayor frecuencia, sobre todo cuando se sienten incómodas o se enfrentan a una situación embarazosa.

Sin embargo, reducir esta postura a un simple signo de retraimiento sería un error. También podrías cruzar los brazos porque tienes frío, porque te resulta cómodo o porque te proporciona una sensación de calma. Los expertos incluso la consideran una forma de autoconfort, comparable a un "autoabrazo".

Una postura que podría fortalecer tu perseverancia

Un estudio realizado en 2008 por los investigadores Ron Friedman y Andrew Elliot de la Universidad de Rochester reveló un efecto sorprendente. En su experimento, se pidió a los participantes que resolvieran un rompecabezas deliberadamente imposible. Aquellos con los brazos cruzados continuaron buscando durante mucho más tiempo antes de rendirse que aquellos con los brazos en reposo.

Los investigadores replicaron el experimento con rompecabezas que se podían resolver. El resultado: los participantes con los brazos cruzados obtuvieron mejores resultados, no porque fueran más inteligentes, sino porque perseveraron más. ¿El hallazgo más sorprendente? Los voluntarios no eran conscientes de que su postura influía en su comportamiento. Según los autores del estudio, cruzar los brazos podría activar inconscientemente asociaciones vinculadas a la determinación y la tenacidad, lo que fomentaría un mayor esfuerzo ante un desafío.

Todo depende de la situación.

¿Deberíamos entonces abandonar la idea de que cruzar los brazos transmite una actitud cerrada? No del todo. En una conversación, esta postura puede reflejar un deseo de distanciarse, un desacuerdo o el anhelo de preservar el espacio personal. Cuando una persona está concentrada en una tarea o pensando a solas, el mismo gesto puede simplemente favorecer la concentración o la atención.

Los expertos también señalan que el lenguaje corporal nunca se limita a un solo movimiento. Las expresiones faciales, la mirada, la voz y la postura corporal en general ofrecen pistas mucho más fiables que los brazos cruzados por sí solos. Además, las diferencias culturales desempeñan un papel crucial: un gesto puede percibirse de forma muy distinta según el país y las normas sociales.

En definitiva, cruzar los brazos no es un signo automático de actitud defensiva ni una prueba infalible de autoconfianza. Esta postura puede transmitir frialdad, comodidad, necesidad de seguridad, gran concentración o incluso mayor perseverancia ante un desafío. Antes de sacar conclusiones sobre la actitud de alguien, es mejor observar su comportamiento general. Porque, en lo que respecta al lenguaje corporal, un solo gesto rara vez lo dice todo.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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