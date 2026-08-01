Se cree que ciertos patrones de sueño están relacionados con rasgos específicos de la personalidad.

¿Y si tu postura favorita al dormir revelara algo más sobre tu personalidad? Un famoso estudio británico intentó establecer vínculos entre ciertos hábitos nocturnos y diferentes rasgos de carácter. Una teoría intrigante, tan divertida como estimulante… siempre y cuando no la tomes como una verdad absoluta.

Seis maneras de dormir, seis retratos

En 2003, el profesor Chris Idzikowski, especialista en sueño del Reino Unido, estudió los hábitos de aproximadamente 1000 personas. Su objetivo era observar si ciertas posturas para dormir eran más comunes entre personas con perfiles de personalidad similares. La postura más común, conocida como posición fetal, consiste en dormir de lado con las piernas flexionadas. Según este estudio , las personas que adoptan esta postura a veces dan una impresión de fortaleza, aunque ocultan una gran sensibilidad. También tienden a ser reservadas durante los primeros encuentros, para luego sentirse más cómodas con el tiempo.

Otra postura clásica es la del tronco, tumbado de lado con los brazos a los lados. Esta postura se asocia con personas sociables, espontáneas y de carácter afable que confían fácilmente en los demás. La postura del aspirante, también tumbado de lado pero con los brazos extendidos hacia adelante, describe a personas abiertas a los demás, pero que a la vez son cautelosas. Se toman su tiempo antes de tomar decisiones, pero luego defienden plenamente sus elecciones.

¿Y si tu postura revelara algo más?

Se dice que las personas que duermen boca arriba en posición de soldado, con los brazos a los lados, son bastante discretas, organizadas y exigentes consigo mismas y con los demás. Dormir también boca arriba, en posición de estrella de mar, con los brazos elevados cerca de la almohada, se asocia con personas atentas y disponibles que prefieren escuchar a ser el centro de atención.

Finalmente, la postura de caída libre, tumbado boca abajo con los brazos alrededor de la almohada, correspondería a personalidades extrovertidas que se sienten cómodas en situaciones sociales. Sin embargo, tras esta aparente seguridad, se escondería cierta sensibilidad a los comentarios o las críticas.

Una teoría divertida… pero lejos de ser una ciencia exacta.

Antes de sacar conclusiones sobre tu personalidad, es mejor tomar distancia. Esta teoría se basa principalmente en encuestas de autoinforme y no ha sido confirmada por investigaciones científicas sólidas. Hasta la fecha, no existe consenso sobre si tus hábitos de sueño reflejan realmente tu carácter.

Otro punto importante: pocas personas permanecen en la misma posición toda la noche. Cambiamos de posición varias veces mientras dormimos, lo que dificulta que se ajusten a un único perfil.

En definitiva, estos retratos son principalmente una forma lúdica de observar nuestros hábitos. Si te reconoces en alguna de estas descripciones, no dudes en interpretarlo como un guiño divertido. Es perfectamente posible disfrutar durmiendo boca abajo, boca arriba o de lado… simplemente porque es la posición en la que te sientes más cómodo, sin que ello revele nada sobre tu personalidad.