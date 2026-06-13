El miedo al océano: qué podría revelar sobre ciertos rasgos de la personalidad.

Si para ti el océano no es solo un cuerpo de agua donde puedes nadar y bucear, sino un entorno hostil repleto de criaturas con tentáculos y peligros, eso nos da algunas pistas sobre tu personalidad. Tu miedo al océano, además de obligarte a quedarte en la orilla durante una ola de calor, también revela parte de tu perfil psicológico. Profundicemos en las profundidades de tu identidad.

Un miedo que va mucho más allá de la natación.

Para algunas personas, el océano no es sinónimo de libertad, horizontes infinitos ni vacaciones . Es un territorio misterioso e incontrolable donde no se ve el fondo ni lo que puede emerger de las profundidades. Este miedo incluso tiene un nombre: talasofobia. Y, contrariamente a la creencia popular, no se trata simplemente de tenerle miedo al agua.

Algunas personas rechazan los paseos en barco, evitan los cruceros o sienten una profunda inquietud ante imágenes del fondo marino. Esta reacción puede parecer exagerada para quienes disfrutan nadando, pero a menudo revela una forma particular de percibir el mundo. Si bien las estadísticas sobre esta fobia aún no son claras, el perfil de quienes la padecen es bastante definido. Es relativamente fácil trazar su retrato psicológico sin recurrir a generalizaciones.

Una fuerte necesidad de controlar el propio entorno.

Según la psicóloga Brandy Smith, especialista en trastornos de ansiedad, las personas que temen a las profundidades suelen tener dificultades para afrontar la incertidumbre. «Estas personas suelen tener una mayor tendencia a querer controlar su entorno y se sienten incómodas con lo que no pueden prever», explica en las páginas de la revista Parade .

El océano engloba todo aquello que escapa a nuestro control: profundidad, corrientes, visibilidad limitada, fauna invisible y olas traicioneras cuya altura es imposible de calcular. Para quienes disfrutan planificando, organizando y controlando los acontecimientos, esta inmensidad impredecible puede resultar particularmente abrumadora.

Una imaginación a toda velocidad

Quienes temen al agua de mar suelen tener mucha imaginación. Donde algunos ven un simple baño, ellos inmediatamente imaginan escenarios de lo más alarmantes, dignos de las novelas de terror. Una ola se convierte en una amenaza potencial. Una sombra bajo el agua se transforma en una criatura inquietante. Un paseo en barco puede dar lugar a decenas de hipótesis catastróficas.

Esta tendencia a anticipar lo peor no se limita al océano. También puede manifestarse en otras situaciones cotidianas, sobre todo en personas propensas a la ansiedad o la rumiación. «Una persona con una imaginación muy vívida puede generar una gran variedad de escenarios angustiantes, lo que solo exacerbará su miedo», explica la Dra. Smith. «Además, es probable que esta persona adopte una actitud de "sí, pero..." durante una conversación con alguien que intenta tranquilizarla», añade.

Una gran sensibilidad a los riesgos

Otra característica común es una mayor vigilancia ante el peligro. Quienes temen a las aguas profundas suelen buscar instintivamente información sobre accidentes marítimos, ahogamientos o ataques de animales. Analizan minuciosamente los artículos de prensa sobre su futuro destino vacacional y evitan los lugares donde ya se han producido muertes.

Sin embargo, esta búsqueda de conocimiento a veces tiene el efecto contrario. En lugar de tranquilizar, multiplica la ansiedad por diez. «Esta búsqueda de información puede aumentar la ansiedad porque tiende a centrarse en historias espeluznantes o en los peores escenarios», subraya Brandy Smith. Al exponernos constantemente a las narrativas más sensacionalistas, el cerebro termina sobreestimando los riesgos reales y alimentando aún más el miedo.

Cierta rigidez con respecto al concepto de seguridad

Otro rasgo que se observa con frecuencia es la dificultad para reconocer los dispositivos que pueden mitigar los riesgos. Para las personas más ansiosas, incluso las medidas de seguridad más fiables parecen insuficientes. El Dr. Smith señala que algunas personas con talasofobia tienen dificultades para imaginar que sea posible disfrutar del agua de forma segura con la supervisión adecuada, un chaleco salvavidas o dispositivos de flotación.

«A esta persona le puede resultar difícil creer que existan maneras seguras y consistentes de estar en aguas profundas», explica. «Podría pensar que la gente simplemente tuvo suerte cuando no les pasó nada malo».

¿Se puede domar este miedo?

La buena noticia es que este temor no es inevitable. Los expertos recomiendan una exposición gradual en lugar de un enfrentamiento repentino. Observar el mar desde la playa, caminar con el agua hasta los tobillos, nadar en una piscina profunda o participar en una actividad supervisada son pasos que pueden ayudar a recuperar la confianza.

Como nos recuerda Brandy Smith, el objetivo no es convertirnos en aventureros de las profundidades marinas de la noche a la mañana, sino aprender a distinguir los peligros reales de los escenarios que imaginamos. Porque a menudo, no es el océano en sí lo que nos asusta, sino todo aquello que proyectamos sobre sus profundidades invisibles.

Si bien la talasofobia puede ser debilitante, a veces viene acompañada de cualidades valiosas como una gran capacidad de anticipación, una aguda capacidad de observación, una imaginación fértil y creativa, y una mayor sensibilidad emocional. En otras palabras, aquello que alimenta el miedo también puede ser una fortaleza en otras áreas de la vida.