¿Sueñas con ahogarte? Esto es lo que podría significar.

El agua que sube, la superficie que parece inalcanzable, y luego despertar sobresaltado: soñar con ahogarse puede ser particularmente vívido. ¿Hay realmente un mensaje oculto en ello? La investigación científica ofrece una interpretación más matizada y más cercana a la vida cotidiana.

Las pesadillas, un espejo de la vida despierta.

Para comprender mejor lo que ocurre en nuestros sueños, los investigadores Geneviève Robert y Antonio Zadra, de la Universidad de Montreal, se centraron en el contenido de los sueños desagradables. Su estudio, publicado en 2014 en la revista Sleep , se basa en un amplio corpus: 572 participantes registraron sus sueños durante dos a cinco semanas, sumando casi 9800 relatos. De estos, se estudiaron en detalle 253 pesadillas y 431 sueños desagradables. Este trabajo resulta invaluable para ir más allá de las interpretaciones preconcebidas y observar los temas que realmente se repiten durante el sueño.

¿Por qué soñar con ahogarse?

Los resultados muestran que las pesadillas suelen estar relacionadas con situaciones amenazantes. La agresión física encabeza la lista de escenarios observados, mientras que los conflictos con otras personas predominan en los malos sueños. El miedo está presente, sin duda, pero no es la única emoción que se expresa. La tristeza, la ira o la frustración también pueden desempeñar un papel importante.

En este contexto, soñar con ahogarse puede estar relacionado con una sensación de amenaza, agobio o impotencia. Quizás sientas que tienes demasiadas cosas que gestionar, que estás a merced de una situación o que ya no tienes control total sobre una decisión. El agua que te envuelve podría ser entonces un reflejo muy personal de lo que te agobia en la vida real.

¿Soñar es una extensión de tus preocupaciones?

Esta es una de las principales líneas de investigación: la hipótesis de la continuidad. Según este enfoque, nuestros sueños no están desconectados de nuestra vida cotidiana. Más bien, podrían extender ciertas preocupaciones, emociones o experiencias vividas durante el día. En otras palabras, no existe una interpretación universal como «soñar con ahogarse = tal o cual cosa». El contexto es fundamental.

Un periodo intenso en el trabajo, una relación complicada, una decisión difícil o simplemente la sensación de agobio pueden influir en el contenido de tus noches. Tu cerebro podría entonces crear una sensación de estar "sumergido" sin que el sueño contenga necesariamente un mensaje misterioso que descifrar.

¿Y si el agua representara tus emociones?

Probablemente hayas oído que el agua simboliza las emociones en los sueños. Esta interpretación es muy antigua y se encuentra en diversas tradiciones culturales. Puede resultar interesante para la reflexión personal, pero no se basa en evidencia científica. Por lo tanto, los diccionarios de sueños que asignan un significado fijo a cada símbolo no pueden diagnosticar tu estado emocional.

En cambio, puedes hacerte algunas preguntas sencillas: ¿Estás pasando por un período muy ajetreado? ¿Sientes que te falta control? ¿Hay alguna situación que te hace sentir que vas demasiado deprisa? El sueño se convierte entonces en un punto de partida para escucharte mejor, en lugar de una predicción que debas tomar al pie de la letra.

¿Cuándo merecen estos sueños tu atención?

Soñar ocasionalmente con ahogarse no es motivo de preocupación. Sin embargo, si se repite con frecuencia, interrumpe el sueño o afecta el bienestar durante el día, consultar con un profesional puede ser una buena idea. Existen, en particular, enfoques psicológicos diseñados específicamente para ayudar a las personas que sufren pesadillas recurrentes.

Otra situación que no debe pasarse por alto: si se despierta con frecuencia con sensación de asfixia o con dificultad real para respirar, lo mejor es consultar a un médico para comprobar que la causa no sea un trastorno del sueño.

Soñar con ahogarse no significa necesariamente que un evento específico esté a punto de ocurrir, ni que un mensaje oculto te espere en tus sueños. Este escenario puede simplemente reflejar un período en el que algo te hace sentir abrumado o como si estuvieras perdiendo el control. En lugar de buscar un significado universal, observa tu vida cotidiana. Puede que tu sueño no tenga la respuesta, pero puede invitarte a considerar qué es lo que hoy merece más tu atención y equilibrio.