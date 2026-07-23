La forma en que sostienes los cubiertos puede decir mucho sobre tu personalidad.

Quizás ya hayas visto este tipo de test: supuestamente, la forma en que sujetas el tenedor o el cuchillo revela aspectos ocultos de tu personalidad. La idea es divertida, pero ¿tiene fundamento real?

Una teoría que está generando mucha discusión.

Los tests de personalidad basados en nuestros hábitos cotidianos gozan de una enorme popularidad. Después de la forma en que dormimos, caminamos o incluso cruzamos los brazos , ahora se supone que la manera en que sostenemos los cubiertos revela quiénes somos. Según estas interpretaciones, cada gesto tiene un significado muy específico. Sin embargo, estas afirmaciones rara vez se basan en evidencia científica. Su atractivo reside principalmente en que dan la impresión de que los pequeños detalles de nuestra vida diaria cuentan una historia sobre nosotros.

También es importante recordar que nuestros modales en la mesa varían enormemente según el país y las tradiciones. Por ejemplo, algunas personas mantienen el tenedor en la mano izquierda durante toda la comida, mientras que otras cambian de mano entre bocado y bocado. Estas diferencias son principalmente culturales y no reflejan ningún temperamento en particular.

Lo que la ciencia ha observado realmente

Hasta la fecha, ningún estudio serio ha demostrado una relación entre la forma en que sujetas los cubiertos y tu personalidad. En pocas palabras, la manera en que cortas un trozo de carne o te llevas un bocado a la boca no te dice si eres creativo, organizado o extrovertido. Estos hábitos se explican mucho más por la educación, el aprendizaje o las normas culturales que por características psicológicas. En otras palabras, estas supuestas pruebas son principalmente para entretener. Puede que provoquen una sonrisa, pero no deben tomarse como un análisis fiable de tu personalidad.

Lo que realmente influye en la imagen que proyectamos

Aunque no existe una relación directa entre los cubiertos y la personalidad, la psicología social demuestra que nos formamos una opinión muy rápidamente sobre las personas que conocemos. Los investigadores lo denominan «primera impresión», un fenómeno en el que bastan unos segundos de observación para formarse una impresión. Nuestra postura, nuestra mirada, nuestra forma de interactuar con los demás y nuestra naturalidad en general contribuyen a esta percepción.

En la mesa, lo que importa no es la posición exacta del tenedor, sino la actitud general. Una persona atenta a los demás, relajada o respetuosa en la conversación puede, por ejemplo, ser percibida como más cálida o confiable. Sin embargo, esto sigue siendo una impresión, no una verdad absoluta sobre su personalidad.

¿Y si dejáramos de interpretarlo todo?

Con tantas pruebas que surgen sobre cada pequeña cosa que hacemos, podrías empezar a pensar que todo revela algo sobre nuestra personalidad. Pero el hecho de que sujetes el cuchillo de cierta manera no significa que revele quién eres. Simplemente puedes sujetar los cubiertos como te resulte más cómodo.

No hay una forma "correcta" o "incorrecta" de hacerlo, siempre y cuando te resulte cómodo y respete las costumbres de tu entorno. Al fin y al cabo, todos desarrollamos nuestros propios hábitos con el paso de los años, a menudo sin darnos cuenta. Estos hábitos revelan más sobre la práctica, la educación o las preferencias que sobre nuestra personalidad.

En definitiva, no hace falta buscar significados ocultos en cada gesto. Tu personalidad no se define por cómo sujetas un tenedor. Así que, la próxima vez que te sientes a comer, olvídate de las interpretaciones preconcebidas: lo más importante es disfrutar del momento, a tu manera.