A los 17 años, su gesto hacia su madre conmueve a los internautas

Aman Duggal, un adolescente británico de 17 años, fue noticia recientemente al saldar las deudas de toda su familia con el dinero ganado en su tienda online. A principios de enero de 2026, publicó un vídeo en Instagram en el que le daba a su madre 10.000 libras esterlinas en efectivo, aproximadamente 11.500 euros. La conmovedora escena se viralizó rápidamente.

El comercio electrónico, una palanca para la emancipación temprana

Decidido a tomar las riendas de su futuro, Aman dejó la escuela para dedicarse al comercio electrónico. En un año, logró generar suficientes ingresos para aliviar a su familia de una pesada carga financiera. Este gesto simbólico, pero concreto, marcó un punto de inflexión: ahora se hacía cargo de las cuentas del hogar, invirtiendo los roles tradicionales por el bien de su familia.

"Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo."

En el video, con lágrimas en los ojos, Aman le entrega el fajo de billetes a su madre: "Te amo, esto es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Eres la persona más especial de mi vida". Su madre, visiblemente abrumada, no encuentra las palabras antes de abrazar a su hijo. Este momento, compartido en redes sociales, conmovió profundamente a los internautas.

Una declaración de amor y gratitud.

En el epígrafe de su publicación, Aman expresó su gratitud: "Mi madre me lo dio todo y siempre estuvo ahí para mí. Estoy muy feliz y orgulloso de finalmente poder cuidarla. No tengo palabras para describir lo que siento". La publicación obtuvo más de 600.000 "me gusta" en tan solo unos días, provocando una ola de apoyo y admiración en todo el mundo.

Una fuente de inspiración para toda una generación

Las reacciones no se hicieron esperar: "¡Qué video tan conmovedor!", "Me has inspirado a hacer lo mismo por mis padres" y "¡Respeto, hermano!". Mucho más que un simple acto de bondad, sus acciones encarnan la capacidad de los jóvenes para tomar las riendas de su propio destino y el de sus familias, a menudo en un contexto económico difícil.

La historia de Aman Duggal resuena con especial fuerza entre los adolescentes que enfrentan dificultades. En tan solo un año, pasó de ser estudiante a ser el sostén de una familia, demostrando que el emprendimiento en línea puede ser una herramienta de empoderamiento.

En resumen, el video del joven Aman Duggal transmite un mensaje contundente: a los 17 años, es posible marcar la diferencia, contribuir y construir un futuro sólido. Es una historia que combina determinación, gratitud y esperanza, y que inspira mucho más allá de las redes sociales.

“Maternidad instintiva”, un enfoque amable que reconecta a las madres con su naturaleza.

