A partir de los 65 años, las mujeres parecen tener una ventaja de salud inesperada sobre los hombres.

En materia de salud y esperanza de vida, las comparaciones entre mujeres y hombres son frecuentes. Y con razón: las trayectorias biológicas, sociales y médicas aún difieren significativamente. En Francia, un análisis reciente de la DREES (Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadística) destaca una realidad interesante: las mujeres no solo viven más, sino que también disfrutan de más años de buena salud, con cuerpos funcionales e independientes. Este hallazgo nos invita a considerar la edad de otra manera, más allá de los estereotipos alarmistas.

Una nueva herramienta para hablar del cuerpo que envejece bien

Durante mucho tiempo, la esperanza de vida fue el principal indicador utilizado para medir la salud de una población. Sin embargo, vivir una vida larga no dice nada sobre la calidad de esos años. Precisamente para subsanar esta deficiencia, la DREES (Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadística) ha integrado un nuevo indicador en sus estudios: la esperanza de vida sin discapacidad. Esta herramienta permite evaluar el número de años vividos sin limitaciones importantes, aquellas que dificultan las actividades cotidianas o la independencia.

Gracias a este enfoque más matizado, el envejecimiento se presenta bajo una luz más compleja. El cuerpo ya no se ve como un organismo en decadencia, sino como un aliado capaz de resistir, adaptarse y conservar sus recursos por más tiempo del que se creía.

Francia está bastante bien posicionada en Europa.

Los resultados de este análisis son alentadores a nivel europeo. Francia se sitúa entre los países con mayor esperanza de vida saludable a partir de los 65 años. Los hombres franceses ocupan el cuarto puesto, mientras que las mujeres el tercero.

Este desempeño refleja la calidad del sistema de salud, las políticas de prevención y la creciente atención al bienestar general. Estas cifras nos recuerdan que el envejecimiento no es solo un asunto individual, sino también colectivo. Destacan un modelo donde el cuerpo envejece recibe apoyo, respeto y cuidado.

Las mujeres conservan su vitalidad por más tiempo

Es a partir de los 65 años que la brecha se amplía aún más. Las mujeres pueden esperar vivir casi 12 años sin discapacidad, en comparación con poco más de 10 años para los hombres. Dos años más para disfrutar de un cuerpo móvil, capaz y presente. Dos años durante los cuales la independencia, el placer de moverse, salir, crear o cuidarse a sí mismo siguen siendo plenamente accesibles. Esta diferencia se observa desde el nacimiento. En promedio, las mujeres viven más de 65 años sin discapacidad, mientras que los hombres viven un poco menos.

Una dinámica positiva para todos los organismos

Buenas noticias: los hombres no se están quedando atrás. Su esperanza de vida saludable también está aumentando. Tras el retroceso causado por la pandemia, los indicadores vuelven a subir. El envejecimiento es cada vez más lento, más suave y con mejor apoyo para toda la población.

Estas tendencias nos recuerdan que todo cuerpo, independientemente del género, tiene la capacidad de perdurar y envejecer bien, siempre que lo escuchemos, lo respetemos y le demos el cuidado que merece.

En definitiva, aunque parezca que las mujeres mantienen una ventaja después de los 65, el mensaje esencial reside en otra parte: envejecer puede ser sinónimo de salud, independencia y confianza. Y esto aplica a todos los cuerpos.