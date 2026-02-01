Dormir en esta posición realmente no es recomendable, según un estudio.

Cada mañana, el mismo ritual: hormigueo en los dedos, rigidez en los hombros, la necesidad de sacudir los brazos para recuperar la sensibilidad. Lo atribuyes a una mala noche de sueño, pero ¿y si tu postura al dormir es la verdadera culpable? Esta postura instintiva, con los brazos encogidos contra el pecho como un tiranosaurio, amenaza tus nervios y tu bienestar diario.

Una posición instintiva que daña

Conocida en línea como la "posición del T. rex", comprime los nervios de los codos y las muñecas. Un estudio publicado en la Revista de Fisioterapia Ortopédica y Deportiva muestra que la flexión prolongada del codo durante el sueño aumenta significativamente la presión intranerviosa en el canal cubital, causando parestesia y dolor en el 25 % de quienes duermen de lado. Repetida noche tras noche, puede agravar la tensión del hombro y causar irritación nerviosa similar al síndrome del túnel carpiano.

Señales de advertencia que no deben ignorarse

¿Le tiemblan las manos al despertarse? ¿Siente dolor que se irradia a los brazos? ¿Tiene dificultad para agarrar objetos? Estos síntomas indican una compresión nerviosa persistente. Si las molestias persisten después de levantarse o se acompañan de debilidad durante el día, debe consultar a un médico. La intervención temprana puede prevenir daños permanentes.

¿Por qué el cuerpo se pliega así?

Este reflejo proviene de nuestro instinto protector: el estrés crónico, la ansiedad o la fatiga hacen que el sistema nervioso adopte una posición fetal tranquilizadora. Incluso sin un trauma importante, la vida diaria es suficiente para consolidar estos hábitos nocturnos.

Soluciones sencillas para la rehabilitación

No hay necesidad de una revolución: una pequeña almohada entre los brazos y el torso evita que quienes duermen de lado se doblen demasiado. Envuelva una toalla alrededor del codo para limitar la flexión o use una almohada corporal que pueda apretar. Al dormir boca arriba, apoye los brazos a los costados o sobre una almohada cerca de las caderas. Antes de acostarse, los estiramientos suaves y los ejercicios de respiración calman el sistema nervioso.

En resumen, modificar estos pequeños movimientos mejora la circulación, alivia el dolor de hombros y recupera la energía matutina. Tu cuerpo merece algo mejor que una postura prehistórica: transforma estas noches en momentos de verdadera recuperación.