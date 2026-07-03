Ola de calor: Consejos de expertos sobre cómo afrontar mejor el calor.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas, poniendo a prueba nuestro organismo. Los expertos en salud nos recuerdan que unos sencillos pasos pueden ayudarnos a sobrellevar mejor estos episodios. El objetivo no es sufrir, sino adaptar nuestra rutina diaria para conservar nuestra energía y bienestar. La pregunta sigue siendo: ¿por dónde empezar?

Un problema de salud pública que va más allá de la mera incomodidad.

El calor no es solo una sensación desagradable; es un verdadero problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que las temperaturas extremas pueden debilitar el organismo, agravar enfermedades preexistentes y provocar afecciones graves como la deshidratación o el golpe de calor. Algunas personas son más vulnerables: los ancianos, los bebés, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas. Sin embargo, la realidad es más amplia: cualquier persona puede verse afectada cuando el cuerpo no puede regular su temperatura.

La hidratación, tu mejor aliada diaria.

El primer paso fundamental es beber agua con regularidad , incluso si no tienes sed. Esta señal suele llegar demasiado tarde, cuando el cuerpo ya empieza a deshidratarse. Lo ideal es priorizar el consumo de agua a lo largo del día y limitar las bebidas azucaradas o con cafeína, ya que pueden empeorar la deshidratación. Una dieta rica en frutas y verduras también contribuye a una buena hidratación, a la vez que proporciona una sensación natural de frescura. Puedes considerar la hidratación como una práctica de bienestar sencilla, casi automática, que ayuda a que tu cuerpo se mantenga estable y cómodo a pesar del calor.

Mantener el interior más fresco es un factor clave para el confort.

Tu hogar juega un papel fundamental en tu capacidad para sobrellevar la ola de calor. Las medidas adecuadas son sencillas pero efectivas: cierra las persianas, cortinas y ventanas durante el día para bloquear el calor, y luego ventila temprano por la mañana o por la noche, cuando el aire está más fresco. Un ventilador puede proporcionar un alivio significativo, aunque tiene sus limitaciones con temperaturas muy altas.

En algunos casos, buscar un respiro del calor en otro lugar sigue siendo una buena solución: bibliotecas, centros comerciales o cualquier otro espacio con aire acondicionado pueden proporcionar alivio físico. Las duchas con agua caliente o fría, los aerosoles de agua o incluso un paño húmedo en la nuca también pueden ayudar a que el cuerpo se sienta más ligero.

Adapta tu ritmo para respetar tu energía.

Durante los periodos de calor intenso, tu cuerpo trabaja más. Por lo tanto, es importante adaptar tus actividades. Evita la actividad física extenuante, especialmente durante las horas de más calor. Opta por las horas más frescas del día para estar activo, camina a la sombra siempre que sea posible y elige ropa ligera, holgada y transpirable. El objetivo es respetar tu ritmo natural y conservar tu energía.

Realidad desigual frente al calor

No todos experimentan la ola de calor de la misma manera. Algunas casas se convierten en auténticos "filtros de energía", donde el calor se acumula hasta alcanzar temperaturas cercanas a las del exterior, a veces alrededor de los 40 °C. En estas situaciones, la noche ya no siempre es suficiente para refrescar el ambiente interior. Por el contrario, otras personas tienen casas mejor aisladas o con aire acondicionado, lo que cambia radicalmente su nivel de confort.

Esta desigualdad dificulta la adaptación para algunos, a pesar de todos los esfuerzos posibles. En estas condiciones, cualquier solución es valiosa: un ventilador, aire acondicionado cuando esté disponible, un pulverizador de agua, hidratación regular, duchas frecuentes o salidas temporales a lugares frescos. El objetivo sigue siendo el mismo: crear momentos de alivio para el cuerpo.

Solidaridad y cuidado de los más vulnerables, sin olvidar a los animales.

La ola de calor también pone de relieve la importancia de la conexión social. Estar pendiente de las personas aisladas, mayores o vulnerables puede marcar la diferencia. Una llamada o una visita suelen prevenir situaciones de riesgo y brindan un apoyo invaluable. También es fundamental cuidar de los animales, que sufren las altas temperaturas. Un suministro constante de agua fresca, zonas de sombra, paseos durante las horas más frescas y estar atentos a cualquier signo de fatiga son cruciales para su bienestar.

Ante la creciente frecuencia de las olas de calor, estas sencillas acciones se están convirtiendo en reflejos protectores esenciales. Combinando la hidratación, adaptando tu rutina diaria y mostrando solidaridad, podrás sobrellevar la ola de calor con mayor tranquilidad, incluso cuando las condiciones no sean las ideales.