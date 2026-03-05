Estas cosas sorprendentes que hace el cuerpo mientras duerme

Photo d'illustration : KATRIN BOLOVTSOVA/Pexels

Cada noche, mientras duermes, tu cuerpo trabaja entre bastidores con una precisión impresionante. Lejos de ser una simple pausa, el sueño es un período de intensa actividad y regulación esencial. Aquí tienes 8 datos asombrosos que demuestran cuántas sorpresas te deparan las noches.

1. Dormir en dos etapas alguna vez fue común

Hoy en día, imaginamos el sueño como un bloque largo y continuo. Sin embargo, durante siglos, los europeos dormían en dos periodos distintos. Se dormían al anochecer, se despertaban en mitad de la noche para leer, hablar o rezar, y luego volvían a dormir hasta la mañana. Este ritmo bifásico formaba parte de la vida cotidiana antes de la llegada de la iluminación moderna y los hábitos contemporáneos.

2. Tu cerebro permanece muy activo

Al dormir, tu cuerpo se ralentiza gradualmente: tu temperatura corporal baja aproximadamente un grado, tu respiración se calma y tu ritmo cardíaco disminuye. Sin embargo, tu cerebro permanece completamente activo. Ordena recuerdos, fortalece la memoria, regula las emociones y analiza la información recopilada durante el día.

3. Tu cerebro se está limpiando

Durante el sueño, entra en juego un sistema poco conocido: el sistema glinfático. Esta red permite la circulación del líquido cefalorraquídeo y la eliminación de ciertos productos de desecho generados por la actividad cerebral. Entre ellos se encuentran proteínas asociadas con enfermedades neurodegenerativas. En resumen, el sueño permite que el cerebro se limpie a sí mismo.

4. La falta de sueño puede afectar tu hambre.

No dormir lo suficiente no solo afecta tus niveles de energía, sino que también afecta las hormonas que regulan el apetito. La leptina, que indica saciedad, disminuye, mientras que la grelina, que estimula el hambre, aumenta. Como resultado, puedes experimentar más antojos, a menudo de alimentos sustanciosos y reconfortantes.

5. Tu sistema inmunológico se fortalece

Durante la noche, el cuerpo libera citocinas, proteínas esenciales para el sistema inmunitario. Estas ayudan a defenderse de las infecciones y a la reparación de los tejidos. Este proceso explica por qué un buen sueño ayuda al cuerpo a recuperarse mejor tras una enfermedad o lesión.

6. Algunas personas naturalmente necesitan dormir poco.

Hay personas capaces de dormir solo de 4 a 6 horas por noche y mantenerse perfectamente sanas. A veces se les llama "dormidores cortos". En estas personas, ciertas variaciones genéticas les permiten superar las fases reparadoras del sueño más rápidamente que la mayoría.

7. Los sueños no siempre son en color.

Aunque la mayoría de los sueños son coloridos, un pequeño porcentaje de la población afirma soñar solo en blanco y negro. Los investigadores creen que este fenómeno podría estar relacionado con el entorno visual en el que crecieron las personas. Antes de la adopción generalizada de la televisión y el cine a color, los sueños monocromáticos eran mucho más comunes.

8. Dormir demasiado también puede causar problemas.

A menudo hablamos de los efectos de la falta de sueño, pero dormir regularmente más de 9 horas también puede estar asociado con ciertos riesgos para la salud. Estudios han observado vínculos con el sobrepeso, la diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares. Los mecanismos precisos aún se están comprendiendo, pero el equilibrio parece ser la clave.

Por lo tanto, dormir no es simplemente un momento de inactividad. Tu cuerpo continúa orquestando funciones vitales durante este tiempo. Cada noche se convierte así en un verdadero taller biológico donde tu cuerpo te cuida, a menudo sin que te des cuenta.

Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
