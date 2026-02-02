¿Te da miedo cualquier resfriado? Este trastorno podría ser la causa.

Pasaste un tercio del invierno con la nariz enterrada en pañuelos, oliendo aceite de ravintsara y tosiendo por todo el cuerpo. Ahora que te sientes mejor, temes una recaída y has desarrollado los mismos hábitos obsesivos que Monk. Ves gérmenes por todas partes y temes revivir ese resfriado debilitante una y otra vez. Podría ser una forma de hipocondría.

Ansiedad por la salud, un miedo común

Los gérmenes no te han dado mucho respiro este año. Acabas de superar una temporada de gripe agotadora, marcada por escalofríos, fiebre y síntomas generalizados. Pasaste el invierno congestionando la nariz y tosiendo hasta quedar inconsciente, luchando contra estos parásitos internos. A pesar de usar diez capas de ropa, una bufanda, repetidos tratamientos con medicamentos para fortalecer el sistema inmunitario y una higiene óptima, sucumbiste a los virus estacionales.

Es solo mala suerte. Pero ahora que te sientes mejor, no puedes dejar de pensar en lo peor. Temes revivir esos momentos de letargo, con la cabeza en el inhalador y el Vicks Vaporub goteando por tu garganta. Tanto que sueñas en secreto con que los trajes estériles y los guantes de látex se pongan de moda.

Este año, la gripe es implacable. No es solo un resfriado pasajero que desaparece tan rápido como llegó. Es un resfriado virulento que nos obliga a dormir y nos hace sentir como vegetales. No me extraña que te sientas un poco paranoico. Los profesionales de la salud lo llaman ansiedad por la salud, un derivado de la hipocondría. No estás en la fase fóbica , pero entras en pánico en cuanto te pica la garganta o te abruma el cansancio.

Los síntomas inconfundibles

¿Alguna vez te has tocado la garganta, buscando ganglios linfáticos inflamados o mirándote al espejo, imaginando síntomas fantasma? Esto es sin duda un signo de ansiedad por la salud. Te revisas varias veces al día y buscas respuestas en internet. Si tu pulsera más preciada es un tensiómetro y buscas el termómetro a la primera señal de un sofoco, es probable que sufras esta aflicción moderna.

“Varía de persona a persona y depende de la condición que más le preocupa, y esa preocupación puede cambiar”, explica el Dr. Spelman , psicólogo y director clínico de la Clínica de Terapia Privada. ¿Cómo puede saber si su aprensión es irrazonable? Aquí hay algunos signos comunes en personas que viven con ansiedad por la salud:

Obsesionado con las señales corporales: prestando excesiva atención a pequeñas sensaciones como una ligera molestia, un lunar cambiante o incluso un ritmo cardíaco ligeramente más rápido de lo habitual.

Búsqueda compulsiva de respuestas: consultar Google para comprender un síntoma, leer artículos médicos sin cesar o examinar cada pequeña variación en su salud.

Controles repetidos: medir el pulso, controlar la temperatura o controlar la presión arterial con más frecuencia de lo necesario.

Necesidad constante de tranquilidad: llamar a familiares, consultar médicos o buscar certificados sanitarios para tranquilizarse.

Miedos persistentes a pesar de resultados tranquilizadores: incluso después de un examen médico que muestra que todo está bien, la preocupación persiste.

Esto aumenta la ansiedad por la salud.

Como explica el especialista, esta ansiedad por la salud, que ya forma parte del argot médico, se intensificó en el punto álgido de la crisis de la COVID-19. Y desde aquella época de mascarillas quirúrgicas, desinfectante de manos y distanciamiento social, se ha vuelto casi crónica. Sin embargo, las noticias ansiosas que dramatizan cada enfermedad, nos recuerdan constantemente el aumento de casos de cáncer y nos dan la impresión de estar condenados con cada titular, solo exacerban este caos mental. Incluso cuando no afectan directamente a la situación personal, tienden a aumentar la tensión interna.

Tener todos los recursos médicos del mundo al alcance de la mano puede parecer tranquilizador… hasta que te encuentras con el peor escenario posible. Buscar síntomas puede llevar rápidamente a hipótesis alarmantes, especialmente para quienes tienden a anticipar lo peor. Sin embargo, visitar al médico cada dos días con la esperanza de que cure dolencias que solo existen en tu cabeza no es la mejor estrategia. El Dr. Spelman recomienda un enfoque más integral: la terapia cognitivo-conductual (TCC). No cura lo invisible, pero te desintoxica de pensamientos negativos y te libera de creencias dañinas.

Si entras en pánico ante cualquier tos leve, como si fuera mortal, eso es ansiedad por la salud. Y con algunas buenas estrategias, puedes romper este círculo vicioso. Obviamente, la idea no es dejarse consumir ni romper vínculos con tu médico, sino razonar con tus miedos.