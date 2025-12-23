Search here...

¿Te dejan marcas los calcetines en las piernas? Esto es lo que tu cuerpo intenta decirte.

Émilie Laurent
marques chaussettes
Freepik

Al final del día, cuando te cambias de ropa de día a ropa de dormir, los calcetines te dejan una marca en las pantorrillas. Las costuras se marcan en la piel y son difíciles de quitar. Si los calcetines te dejan marcas en las piernas como el sujetador en el pecho, no es solo porque no sean de la talla correcta. Tu cuerpo te está enviando un mensaje silencioso.

Marcas de calcetines, un indicador de salud

Los calcetines protegen los pies bajo las botas, adornan los tobillos con estilo y se asoman bajo los mocasines, como las it-girls. Más que ropa interior o un accesorio opcional, los calcetines son un refugio estético para los pies. Acompañan tus pasos con elegancia, actúan como barrera contra las ampollas y previenen los molestos sabañones en climas fríos.

Sin embargo, al final del día, te alegras de deshacerte de ellos y tirarlos a la ropa sucia. Quitarlos es casi un alivio. A veces se te clavan en esa parte del cuerpo, y no es solo tu imaginación. Incluso sin calcetines, dan la impresión de que siguen ahí. Las costuras se notan en la piel y tus piernas parecen marcadas.

Las marcas de calcetines en la piel suelen ser inofensivas. Son consecuencia de la ropa ajustada y desaparecen a los pocos minutos de quitársela. Sin embargo, estas marcas tridimensionales también pueden indicar un problema de salud. De ahí la importancia de leer entre líneas y no ignorar lo que parece ser un simple detalle físico.

Edema periférico

A primera vista, las marcas de calcetines parecen superficiales y no hay de qué preocuparse. No hay que entrar en pánico ni buscar explicaciones en ChatGPT, no sea que se quemen todos los calcetines y caminen como un cavernícola el resto de su vida. Podría tener edema periférico: esto ocurre cuando se acumula líquido en los tejidos de la parte inferior del cuerpo.

Este es el diagnóstico más común cuando los calcetines tienden a arrugar la piel. Pueden presentarse otros síntomas, como explicó el Dr. Teter, cirujano vascular, a Womansworld . Estos incluyen hinchazón de pies y tobillos, piel tirante y brillante que reacciona de forma exagerada al más mínimo golpe, dolor o rigidez, y movilidad reducida.

Insuficiencia venosa

Si las marcas de calcetines permanecen impresas en la piel durante varios minutos y presenta varices visibles, calambres frecuentes en las piernas, picazón o una coloración amarronada, podría padecer insuficiencia venosa. Afecta a una de cada dos mujeres y a uno de cada cuatro hombres. Para estar seguro, puede consultar con un especialista vascular.

Una disfunción del sistema linfático

Probablemente hayas oído hablar de la linfa, pero quizá no comprendas del todo su función. Transporta glóbulos blancos, nutrientes y productos de desecho por todo el cuerpo, contribuyendo así a la defensa inmunitaria y a la eliminación de toxinas. Cuando no funciona correctamente, el cuerpo te lo hará saber. Si las marcas se acompañan de hinchazón persistente, sensación de pesadez o aparecen a diario, podrían ser señal de retención de líquidos, un trastorno del drenaje linfático o linfedema. En estos casos, la experiencia de un especialista es esencial.

La causa de ciertos medicamentos

Si tomas algún medicamento, ya sea a largo plazo o temporalmente, probablemente no hayas leído la larga lista de efectos secundarios . Sin embargo, podría ser esta pastilla la que esté acentuando las marcas de tus movimientos. Se sabe que las pastillas recetadas para la hipertensión aumentan el tamaño del tobillo varias tallas.

¿Cuándo deberías preocuparte? Las señales reveladoras

Si eres hipocondríaco, probablemente estés imaginando lo peor. Sin embargo, las marcas de calcetines suelen ser inofensivas. Se notan más al estar sentado o de pie durante largos periodos. Si tienes un trabajo estático o sedentario, estas marcas son normales. Por otro lado, son menos normales cuando:

  • Las huellas dactilares permanecen durante más de una hora.
  • La piel, lastimada por los puntos, cambia de apariencia, se hincha y se calienta.
  • Otros síntomas que aparecen son dificultad para respirar, dolor en el pecho, piernas sensibles y apariencia inusual de la orina.
  • Una pierna parece más grande que la otra.
  • Existen predisposiciones a determinadas enfermedades cardíacas, renales o hepáticas o un fuerte factor hereditario.
  • Acabas de tomar un vuelo de larga distancia.

¿Cómo evitar el efecto “torniquete” que provocan los calcetines?

Si tus calcetines te dejan marcas en la piel como las prendas de compresión, quizá sea hora de replantearte tus básicos de armario. Esos calcetines tobilleros, que parecen pequeños corsés que se clavan en los tobillos y restringen la circulación, deberían desaparecer del armario. Puedes cambiarlos por calcetines sin costuras, que son suaves con los pies y dan la sensación de no llevar nada. Elige una talla más, sobre todo si usas media talla, y opta por materiales transpirables y suaves como el algodón.

Y si tienes problemas de circulación , las medias de compresión son una opción obvia debajo de tus jeans y faldas de tweed. Por suerte, las fashionistas de las redes sociales las están promocionando, dándoles un aspecto fresco y moderno a estos calcetines que suelen usarse junto con un bastón o un andador.

Las marcas de tus calcetines pueden ser señal de un problema de salud subyacente. Tu cuerpo habla y, a veces, expresa su desagrado con pequeños detalles.

¿Qué pasaría si la nostalgia se hubiera convertido en nuestro nuevo refugio emocional?

