Por qué las mujeres suelen ser más sensibles al frío que los hombres.

Es algo cotidiano: mientras algunos se arropan con una manta, otros abren la ventana exclamando: «¡Qué agradable calor!». Y, contrariamente a la creencia popular, esta diferencia de percepción no es un simple capricho. La ciencia demuestra que las mujeres, en efecto, sienten el frío con más frecuencia que los hombres… y por razones muy reales.

Una historia de músculos y calor

El cuerpo produce calor de forma natural mediante su actividad metabólica. La masa muscular desempeña un papel fundamental en este proceso. Sin embargo, con el mismo peso, las mujeres tienen, en promedio, menos masa muscular que los hombres. Como resultado, sus cuerpos suelen producir un poco menos de calor. Esto se ve agravado por una tasa metabólica basal que suele ser más baja. Según datos publicados por The Conversation , la tasa metabólica promedio de los hombres es aproximadamente un 23 % mayor.

En términos prácticos, esto significa que el cuerpo masculino quema energía más rápidamente y genera más calor a diario. Por lo tanto, no se trata de fuerza de voluntad ni de resistencia mental: es simplemente una diferencia biológica normal.

¿Por qué se enfrían más rápido las manos y los pies?

Las hormonas también desempeñan un papel importante en esta sensibilidad al frío. El estrógeno y la progesterona influyen en la circulación sanguínea y favorecen la vasoconstricción: los pequeños vasos sanguíneos cercanos a la piel se contraen, especialmente en las extremidades. Como resultado, las manos, los pies y las orejas reciben menos sangre caliente y se enfrían más rápidamente.

Un estudio realizado por la Universidad de Utah y publicado en The Lancet observó que las manos de las mujeres estaban, en promedio, unos 3 °C más frías que las de los hombres. Curiosamente, su temperatura corporal central es ligeramente superior. Es precisamente este contraste entre la temperatura corporal central conservada y las extremidades más frías lo que acentúa la sensación de frío.

Sensaciones que cambian según el período

La percepción del frío también puede variar a lo largo del ciclo menstrual. Tras la ovulación, los niveles de progesterona aumentan, elevando ligeramente la temperatura corporal. Esta diferencia puede hacer que el aire ambiente se sienta más frío en comparación, intensificando así la sensación de frío.

El embarazo, la menopausia o ciertos tratamientos hormonales también pueden alterar esta percepción. En otras palabras, es perfectamente posible tolerar una temperatura sin problemas un día... y luego necesitar un suéter grueso unos días después para la misma lectura del termómetro.

En la oficina, el termostato no siempre está en punto muerto.

La biología no lo explica todo. La historia de los estándares de temperatura también juega un papel sorprendente. Durante mucho tiempo, los estándares de temperatura en las oficinas se calculaban en función del metabolismo promedio de un hombre adulto en la década de 1960. Como resultado, muchos espacios de trabajo se diseñaron para ser más adecuados para hombres que para mujeres.

No es de extrañar, entonces, que algunas personas sientan frío durante las reuniones mientras que otras encuentran el aire acondicionado "perfecto". Hoy en día, muchas empresas están empezando a replantearse sus configuraciones para tener mejor en cuenta las diferencias en el confort térmico.

No, eso no justifica los comentarios sexistas.

El hecho de que las mujeres sean a menudo más sensibles al frío no debería usarse para alimentar clichés ni comentarios burlones. Frases como «las mujeres siempre tienen frío», «un hombre de verdad nunca siente frío» o «deja de ser tan frágil» se basan en estereotipos anticuados. Sentir frío no tiene nada que ver con el coraje, la fuerza o el carácter.

Cada cuerpo funciona de manera diferente, y necesitar un suéter extra no es ni una debilidad ni una exageración. Ser capaz de escuchar tus sensaciones físicas sin justificarlas también contribuye al bienestar y al respeto por ti mismo.

Cuando el frío puede convertirse en una señal

En la mayoría de los casos, sentir frío es perfectamente normal, pero si la sensación de frío se vuelve muy intensa o se acompaña de fatiga significativa, mareos, palidez extrema o uñas azuladas, puede ser útil consultar a un profesional de la salud. Ciertas afecciones, como la anemia o los trastornos tiroideos, pueden aumentar la sensibilidad al frío.

Mientras tanto, no hay nada de malo en subir la calefacción, ponerse calcetines gruesos o mantener el suéter favorito sobre los hombros. A veces, el cuerpo simplemente sabe lo que necesita.