Según un estudio, el color de la pared de un dormitorio podría alterar el sueño.

¿Crees que tu sueño depende únicamente de tu colchón o de tu rutina nocturna? La ciencia sugiere que tu dormitorio podría tener un papel más importante de lo que piensas. Más concretamente… el color de tus paredes. Ciertos tonos pueden influir en tu relajación, en la facilidad con la que te duermes e incluso en la duración de tu sueño.

Cuando los colores le hablan a tu cerebro

La psicología ambiental lleva varios años estudiando el impacto de nuestro entorno vital en el bienestar. Y en un dormitorio, el ambiente visual nunca es neutro.

Según diversas observaciones , algunos colores estimulan el cerebro más que otros. Los tonos brillantes, como el rojo o el naranja intenso, suelen asociarse con la energía, la actividad y el estado de alerta mental. En otras palabras, los colores vivos pueden mantener la mente activa, lo cual no siempre es ideal a la hora de dormir.

Por el contrario, los tonos más suaves parecen transmitir al cuerpo el mensaje opuesto: desacelerar, relajarse y desconectar. Diversos estudios sobre el ambiente interior indican que los colores influyen directamente en la percepción del espacio y el estado emocional.

El azul, un aliado sorprendente para las noches más largas.

Entre los colores estudiados, el azul se destacó con frecuencia como un tono particularmente relajante. Los resultados sugieren que las personas que duermen en una habitación con tonos azules tienden a dormir más tiempo que aquellas expuestas a colores más estimulantes.

Esta asociación no es casual: el azul se vincula frecuentemente con la tranquilidad, la calma y la serenidad. También evoca elementos naturales como el cielo o el agua, lo que puede reforzar la sensación de paz. Otros colores también se consideran propicios para crear un ambiente relajante:

Verde suave, a menudo asociado con la naturaleza y el equilibrio.

Beige, que crea un ambiente cálido y neutro.

Gris claro, apreciado por su efecto discreto y relajante.

Estos tonos tienen algo en común: evitan la sobrecarga visual y permiten que la mente se relaje más fácilmente.

Una habitación que te prepara suavemente para dormir.

El color de las paredes no es el único factor. Forma parte de un conjunto más amplio de factores que influyen en la calidad del sueño. La iluminación, la temperatura ambiente, el tiempo frente a las pantallas antes de acostarse y la rutina nocturna también desempeñan un papel crucial. El entorno visual puede, sin embargo, actuar como una señal sutil que se envía al cerebro.

Un dormitorio con colores relajantes puede ayudar a crear un ambiente propicio para el descanso. Así, tu mente comprenderá más fácilmente que es hora de relajarse, facilitando la transición al sueño.

Una influencia real, pero personal.

Sin embargo, los investigadores señalan que la percepción del color sigue siendo altamente subjetiva. Un mismo tono puede resultar relajante para una persona y neutro, o incluso estimulante, para otra. El estado emocional, los hábitos de vida e incluso los recuerdos asociados a ciertos colores pueden influir en esta percepción.

Esto significa que no existe un color "perfecto" para dormir. Sin embargo, se observan algunas tendencias claras: los tonos suaves y de baja saturación suelen ser más propicios para el descanso.

Una decoración diseñada para mejorar tu bienestar.

Sin convertir tu dormitorio en un laboratorio, un pequeño cambio en la paleta de colores puede transformar por completo el ambiente. El objetivo no es seguir reglas estrictas, sino crear un espacio donde te sientas bien, relajado y cómodo. Un dormitorio tranquilo puede convertirse en un verdadero refugio, un lugar donde cuerpo y mente comprenden de forma natural que es momento de desconectar.

En resumen, el color de tus paredes por sí solo no determinará la calidad de tu sueño, pero sin duda puede influir en el ambiente general de tu habitación. Y a veces, un simple cambio de tonalidad es suficiente para transformar tu relación con el sueño y tu bienestar.