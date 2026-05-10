Este trastorno poco conocido puede aumentar la frustración en el trabajo.

¿Te irrita la mera presencia de tus compañeros? La forma en que beben el té, teclean, mueven las piernas debajo de sus escritorios, se tocan el pelo para enfatizar sus ideas... es un verdadero ballet físico, y no es para nada de tu agrado. Si las acciones y gestos de tus compañeros te irritan internamente, podrías estar sufriendo de misocinesis .

¿Qué es la misocinesis?

Aunque la misocinesis pueda sonar como un superpoder ficticio de «Stranger Things», en realidad es un trastorno muy debilitante en la vida cotidiana, especialmente en el trabajo, cuando los compañeros juguetean con los dedos sobre el escritorio, aprietan frenéticamente la punta de un bolígrafo o se frotan la barbilla sobre un archivo complejo. En las oficinas diáfanas, que pueden provocar rápidamente una sobrecarga sensorial, la misocinesis puede desarrollarse con rapidez.

Esto explica por qué tu nivel de tolerancia disminuye drásticamente cuando ves a un compañero improvisando movimientos de saltar la cuerda con su bolígrafo o golpeando constantemente el pie. Las personas con misocinesis tienen dificultades para apartar la mirada y concentrarse en estos gestos repetitivos, producidos por otros como en una cadena de montaje. No se trata simplemente de distracciones; experimentan una agitación interna muy difícil de controlar.

La misocinesis se clasifica dentro de la misma categoría que la misofonía, la aversión a los sonidos fuertes, los clics del ratón, los clics del teclado o incluso la respiración apenas audible. «Afecta la capacidad de las personas para disfrutar de las interacciones sociales, el trabajo o el aprendizaje», explica el Dr. Handy. Se estima que este trastorno, aún relativamente desconocido para el público general y poco documentado, afecta al 33 % de la población, según un estudio realizado por la Universidad de Columbia Británica.

¿Cómo se desarrolla la misocinesis?

Si ya no soportas a ese compañero que se mueve constantemente en su silla y disfruta girándola de un lado a otro, puede que no estés "nervioso", sino que simplemente sufras de misocinesis. Como indica el estudio, este trastorno, cargado de connotaciones negativas, puede variar desde una leve molestia hasta una ansiedad debilitante. Sentimientos de frustración, irritabilidad inexplicable o picos incontrolables de estrés: la misocinesis se manifiesta de forma diferente en cada persona. Este compañero, que monopoliza tus pensamientos con su TOC contagioso, te molesta donde otros solo ven a un trabajador concentrado.

La misocinesis, a veces confundida con el trastorno por déficit de atención , no es un signo de distracción mental, sino de empatía excesiva. Según el Dr. Handy, profesor de psicología que realizó este revelador estudio, la misocinesis puede ser desencadenada por nuestras neuronas espejo, células cerebrales que regulan la empatía y nos permiten comprender las intenciones detrás de las acciones de los demás . En resumen, nuestro cerebro está tomando atajos.

Una pierna temblorosa, dedos inquietos, una mano que se muerde el hueso entre dos tareas importantes… Estos movimientos son la manifestación física del estrés y rápidamente se contagian a nuestra mente. «Nuestras neuronas espejo nos ayudan a comprender las emociones de los demás, pero también pueden dificultar que ignoremos los movimientos repetitivos que percibimos como molestos», añade Sumeet Jaswal, coautor del estudio.

¿Qué se puede hacer para combatir la misocinesis?

No, no estás condenado a sentir rabia cada vez que tu compañero transforma su pluma en una batuta de director de orquesta. Si bien la misocinesis puede ser particularmente angustiante, existen maneras de minimizar su impacto en la vida diaria.

El primer paso es simplemente ponerle nombre a lo que sientes. Comprender que no se trata de intolerancia gratuita ni de irritabilidad excesiva ayuda a aliviar la culpa. Tu cerebro está reaccionando a un estímulo específico, a menudo de forma automática. No es un capricho pasajero ni una rabieta en la oficina.

A continuación, el entorno juega un papel fundamental. Si trabajas en una oficina diáfana, intenta modificar ligeramente tu campo de visión. Cambiar de asiento, ajustar el ángulo de la pantalla o instalar una mampara discreta puede reducir significativamente la exposición a estos movimientos que te distraen. A veces, unos pocos centímetros de ajuste pueden salvarte el día entero.

Algunas personas también encuentran consuelo en los "contraestímulos". Escuchar música suave con auriculares, reproducir ruido blanco o usar audífonos, incluso sin sonido, puede crear una especie de burbuja protectora. Esto ayuda al cerebro a desviar su atención de las acciones repetitivas que monopolizan su vigilancia.

Si la simple visión de una pierna que se mueve nerviosamente te sube la presión, no significa que tus compañeros se hayan vuelto insoportables de repente. Puede que simplemente tu cerebro esté captando los movimientos del mundo que te rodea con demasiada intensidad. Una forma sutil de hipersensibilidad, a veces molesta, pero muy real.