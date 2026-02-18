Según la ciencia, ¿qué días de la semana nos sentimos más felices?

Nuestro estado de ánimo nunca es estático: fluctúa día a día, influenciado por nuestras rutinas, obligaciones y momentos de relajación. Los investigadores han estudiado estas variaciones para determinar qué días de la semana nos ofrecen mayor bienestar, y los resultados son sorprendentes.

Un estudio masivo para comprender nuestros estados de ánimo

Científicos del University College London (UCL) realizaron un seguimiento de casi 50.000 adultos durante dos años para observar cómo cambiaba su estado de ánimo a lo largo de la semana. Publicado en BMJ Mental Health , este estudio utilizó herramientas consolidadas como el PHQ-9 para medir los síntomas depresivos y el GAD-7 para la ansiedad. Estos indicadores proporcionan una comprensión indirecta del bienestar al observar cómo se manifiestan las fluctuaciones emocionales en la vida diaria. ¿El resultado? El estado de ánimo no es uniforme: algunos días son claramente más positivos que otros.

Lunes por la mañana: un impulso sorprendente

Aunque muchos temen los lunes, la ciencia revela el efecto contrario para algunos: las mañanas de lunes pueden ser un momento de alegría. Tras el descanso del fin de semana, muchas personas se sienten renovadas, motivadas y listas para afrontar una nueva semana. Los investigadores lo denominan efecto regenerativo: el fin de semana nos permite liberar la presión acumulada, descansar y planificar los próximos días. Así, el lunes se convierte en una especie de "nuevo comienzo", una fuente de optimismo y energía renovada.

Viernes por la mañana: anticipándose al fin de semana

Otro momento ideal para el bienestar es el viernes por la mañana. Con la llegada del fin de semana, muchos experimentan una satisfacción inmediata relacionada con la anticipación del tiempo libre, las actividades de ocio o los eventos sociales. Psicológicamente, la espera de un evento positivo estimula la producción de neurotransmisores asociados con el placer y la motivación. Así, el viernes por la mañana combina una sensación de logro con el placer anticipado, creando una burbuja de optimismo antes del descanso del fin de semana.

Entre semana: Días más pesados

Por el contrario, el miércoles y el jueves suelen ser días más desafiantes. El cansancio acumulado, el ritmo frenético y la sucesión de tareas profesionales y personales pueden afectar el estado de ánimo. Esto no es alarmante: son simplemente ritmos semanales naturales donde la vitalidad psicológica fluctúa según la carga de trabajo y la distancia hasta el próximo tiempo libre. Comprender estas variaciones puede ayudarte a organizar mejor tu horario, por ejemplo, programando actividades agradables o descansos estratégicos a mitad de semana para contrarrestar este bajón de energía.

Domingo por la noche: un fenómeno conocido

Aunque el estudio se centra en la semana, cabe mencionar la conocida "depresión del domingo por la noche". Este bajón de ánimo, observado en algunas personas, suele estar relacionado con la anticipación del lunes y la vuelta a las obligaciones. No es universal, pero ilustra cómo las transiciones entre periodos de libertad y periodos de restricción influyen en nuestro bienestar.

En definitiva, según la ciencia, nuestro estado de ánimo sigue un ritmo semanal bastante predecible: las mañanas de lunes y viernes son estadísticamente las más felices, mientras que las tardes de entre semana y los domingos pueden ser más desafiantes. ¿La buena noticia? Incluso si tus lunes o viernes no coinciden con las estadísticas, puedes crear tus propios "días felices" y centrar tu semana en la positividad.